Edurne prepara el arranque de su gira en Madrid

Con la edición deluxe de su disco Catarsis ya disponible tanto en tiendas como en las principales plataformas de streaming, Edurne se ha puesto manos a la obra con la presentación en directo de sus nuevas canciones. La madrileña ha anunciado el primer concierto para el 3 de abril.

El concierto será el primer show de su gira y arrancará en Madrid: "🔥🔥 ¡Comienza la gira! 🔥🔥 Primera parada... ¡MADRID! Entradas ya a la venta en teatroeslava.com 💗 Hay entradas generales y entradas VIP (incluye meet and greet y un regalo muy especial) ¡Qué ganas!".

Sobre esta gira de conciertos ya nos hablá durantE una entrevista en LOS40: Va a haber gira. Llevamos dos años cambiando fechas, pero estoy deseando poder empezarla con buen pie. Quiero que estemos todos seguros. A ver si la pandemia va bajando. Ahora, como ha vuelto a subir con la Omicrón, estamos reagendando todo. Espero que en breve podamos decir algo. Me muero de ganas de subir a un escenario y cantar todos los temas de Catarsis".

El primer directo de sus canciones será rodeado de los suyos en su ciudad natal. Y a falta de mes y medio para el arranque, Edurne está pidiendo ayuda a todxs sus seguidorxs para perfilar los detalles de sus conciertos: tanto de su repertorio como de las paradas que hará por nuestro país.

"Preparando todo para el inicio de gira en #MADRID ¡No os podéis imaginar las ganas que tengo! ¿Qué tema no puede faltar? ¿A qué ciudad os gustaría que fuéramos? ¡Contadme! 💗💗" publicaba en su perfil oficial de Instagram.

Yanay, Tal vez, El amor no existe, Boomerang, Los ángeles también pecan, Sin Control y Sin Fe han sido algunos de los temas que su fandom ha sugerido para que Edurne las incluya en el setlist de sus conciertos.

Serán los primeros directos de Edurne en mucho tiempo. La solista puso fin con Catarsis a 5 años de silencio discográfico. Disco y shows en pandemia para intentar recuperar la normalidad lo antes posible: "No quería esperar más porque estaba todo hecho y preparado. Después de tanto tiempo sin poder ofrecer música nueva a todos mis fans, no me aguantaba más. Sé que no eran las condiciones idóneas, pero tampoco me esperé. Y menos mal, porque lo que todos pensábamos que iban a ser quince días, ya son dos años. Para mí era arriesgado, pero quien no arriesga no gana. Al final el recibimiento de la gente fue maravilloso. No tengo queja. Solo me ha traído cosas buenas".