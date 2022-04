Muere el hijo de Miguel A. Cabrera, exteclista de Camela, a los 18 años: "Ha salvado a seis personas"

La vida acaba de golpear fuertemente a Miguel Ángel Cabrera y a su familia. El que fuera teclista de Camela entre los años 1994 y 2013 está atravesando sin duda el peor momento al que un padre se puede enfrentar después de que el pasado 4 de marzo su hijo Rafael de 18 años falleciese a causa de un accidente de tráfico sucedido en Aranjuez en el que hubo, además, otros dos heridos.

Cabrera, que llevaba un tiempo desconectado de las redes, reapareció el lunes 4 de abril, cuando se cumplía exactamente un mes de la defunción de su hijo, para explicar a todos sus seguidores el motivo de su ausencia en las redes sociales y agradecerles todo el cariño que le están mandando. El músico había recibido centenares de comentarios y ha considerado necesario compartir la triste noticia con todos aquellos que se han preocupado por él en los últimos tiempos.

"Hago este vídeo solamente porque tengo un montón de mensajes en Twitter, en Instagram y en Facebook y creo que mucha gente no sabe qué ha pasado y qué ha dejado de pasar", arrancó el músico en el que ha sido sin duda, el comunicado más duro de su vida.

Cabrera explicó a sus fans que, pese a que ya ha pasado un mes, la pérdida de un hijo es algo "que no se puede asimilar". "Me cuesta muchísimo hacer este vídeo pero creo que todos mis fans merecéis un poquito saber qué ha pasado... Pero creo que a él le gustaría", puntualizó el artista, que explicó que su hijo era un joven muy querido y que se siente muy agradecido por todo cariño que este recibió en su despedida.

Los órganos de Rafael salvaron a seis personas

En su comunicado Cabrera no ha querido perder la oportunidad de hacer un poco de pedagogía y ha aconsejado a todos aquellos que le siguen a ser prudentes en la carretera. "En la vida estamos de paso. No corráis con el coche. Coged un Uber, coged un taxi... ", ha instado el músico pese a explicar que, en el caso de su hijo, él no iba conduciendo bajo el efecto de ninguna sustancia y que todo se debió a un exceso de velocidad en una zona indebida.

Además ,el artista ha explicado que para él, su hijo Rafael es un héroe. "Donamos sus órganos al Hospital 12 de Octubre y gracias a esos órganos se han salvado seis personas", ha detallado el músico, que ha acabado sosteniendo que, si no ocurre nada inesperado, escribirá algunas canciones dedicadas a su hijo que después Camela llevará a los escenarios.