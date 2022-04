Mel Gibson termina bruscamente una entrevista al preguntarle por la bofetada de Will Smith en los Oscar 2022

Las entrevistas no salen siempre como uno espera, y si no, que se lo digan a Jesse Waters. El periodista estaba en plena conexión con Mel Gibson para hablar de su última película, cuando hizo una pregunta aparentemente trivial en estos días que no le gustó nada. Por supuesto, se trataba del polémico asunto de Will Smith y su polémica bofetada hacia Chris Rock.

Aunque poco tiene que ver el actor australiano en ello, el hecho de que alguien como Smith protagonizase el momento -precisamente en la gala de los Premios Oscar 2022- ha convertido el tema en algo de lo que todos los profesionales de Hollywood pueden pronunciarse. Y la opinión de Gibson, al ser una de las figuras más famosas -y controvertidas- del cine, era muy esperada.

Por ello, el periodista de Fox News aprovechaba su conexión individual con el australiano para preguntarle sobre el tema. Lo hacía de una manera muy particular, pretendiendo que Gibson se posicionase en el tema, que ya ha acabado por dividir las opiniones de varios famosos. Aunque no todo acababa siendo tal cual se esperaba:

La entrevista completa no llega a los seis minutos, aunque el último tramo es algo accidentado. Contesta de manera correcta durante toda la entrevista, aunque a partir del minuto 4:41 la pregunta del periodista parece incomodarle de manera notable. "Con tu carrera, quizá lo entiendas mejor que mucha gente, me preguntaba, ¿hubieses salido al escenario y abofeteado a Chris Rock de haberte tratado de la misma manera?". lanzaba en la videollamada desde plató.

El protagonista de Braveheart, por su parte, no tardaba en reaccionar a su pregunta haciendo movimientos con las manos; posiblemente indicando a sus publicistas que no iba a contestar. De hecho, ni si quiera decía nada para indicar que no contestaría a la pregunta del periodista.

"Hola, Jesse, gracias por tu tiempo, se ha acabado el tiempo", replicaba una voz en off por parte de la conexión del actor; mientras que Waters no se rendía y le preguntaba si alguna vez había pensado en ello. Gibson, entre risas, se limitaba a despedirse sin soltar ni una palabra más en el tiempo restante de emisión.

Una carrera marcada por la polémica

Que Mel Gibson no quisiese preguntar al periodista no fue por no dar su opinión, sino porque esa "carrera" a la que Waters se refería es su pasado repleto de noticias sobre su particular comportamiento. Aunque ahora no haya querido eclipsar la promoción de su nueva película, lo cierto es que en el pasado nunca se ha reservado su opinión para él mismo.

El actor ha protagonizado titulares a lo largo de su trayectoria en cine a causa de comentarios homófobos, misóginos y antisemitas. Quizá por esa misma razón fue por la que consiguió entender al instante a qué se refería el presentador y parecía dejarlo en manos de los que organizaban la llamada, que decidían finalizar la entrevista en ese mismo momento.