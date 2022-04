Telecinco recibe la peor noticia y Ana Milán hace una pregunta para encender el debate

Telecinco no está en su mejor momento. La cadena firmó el peor resultado de su historia en marzo, mientras que Antena 3, además de encadenar cinco meses de liderazgo, consiguió la mayor distancia con su competidor de los últimos 20 años.

Esta crisis, como era de esperar, está en boca de todo el mundo. Algunos se alegran y otros defienden a capa y espada a esta televisión que ha estado en lo más alto. La propia Nagore Robles, en una entrevista para LOS40, dijo que ahora que las cosas van mal no se pueden obviar los éxitos que ha cosechado Telecinco a lo largo de los años. La actriz Ana Milán, en cambio, ha querido preguntar a sus seguidores de Twitter para abrir un interesante debate: "¿Por qué creéis que está pasando esto?".

Por qué creéis que está pasando esto? https://t.co/yECOn9SER0 — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) April 5, 2022

Un usuario, @AlfonSancris, relacionó la crisis de audiencias que está sufriendo Telecinco con el hecho de que las plataformas han ganado mucho terreno, arrebatándole público a las cadenas de televisión. Ana Milán, sin embargo, no está nada de acuerdo con esta afirmación y así se lo hizo saber a este follower: "Pero Atresmedia [Antena 3] ha subido, así que hay una parte que ha migrado a la televisión generalista".

Otro usuario dijo que "la gente tiene muchos más problemas de los que preocuparse que de los líos de otras personas" y argumentó que El programa de Ana Rosa continúa registrando unos índices de audiencia estupendos porque en su escaleta incluye contenidos de actualidad.

No obstante, Ana Milán no da puntada sin hilo y lanzó esa pregunta adrede. "Habría que hacer esa pregunta a los ex-espectadores. ¿Por qué han abandonado la cadena y a dónde han ido?", escribió @pcontrer, a lo que la popular actriz respondió: "A eso me refiero…". ¿Sabrá Telecinco a qué se debe la fuga de espectadores y dónde han terminado esos "desertores"?