10º aniversario de ‘Los Vengadores’: 10 curiosidades de la película que cambió para siempre los blockbusters

El 11 de abril de 2012 el mundo recibía una premiere mucho más importante de lo que seguro parecía por aquel entonces, la de Los Vengadores. Esa locura que había surgido apenas cuatro años antes llegaba a uno de sus puntos de inflexión en El Capitan Theatre de Hollywood, recibiendo a estrellas que aun tenían una lista de películas que aún serían más multitudinarias.

Después de cinco películas que arrasaron en taquilla -Iron Man, El Increíble Hulk, Iron Man 2, Thor y Capitán América: El Primer Vengador-, este proyecto se presentaba tan novedoso como deseado: los protagonistas de cada una de ellas por fin se juntarían en una sola aventura para luchar con una amenaza mayor. ¿Qué podría salir mal?

Lo cierto es que nada. La película no solo fue un éxito para la crítica, sino que conquistó por completo al público convirtiéndola en el inicio de algo tan grande como se puede conocer hoy. Con motivo de este 10º aniversario, en LOS40 hemos recopilado 10 curiosidades de la película para que no te falte nada por saber sobre este ya clásico del cine contemporáneo:

1. El contenido extra que nunca vimos en cines

Aunque su duración no dejaba a nadie indiferente -eran nada más y nada menos que 145 minutos- lo cierto es que aún estaba pensada para ser más larga. Se dice que gran parte del metraje no presentado en salas era del capi tratando de adaptarse a su nuevo siglo -algo que, ciertamente, nunca se ve en pantalla-, pero los nuevos tiempos nos han resuelto la duda.

Gracias a que forma parte de la familia Disney, el apartado de Extras de la película en Disney+ se pueden ver varios contenidos. Más allá de tráilers y pequeños fragmentos del making off, hay otros momentos interesantes como una pequeña ampliación entre el combate mano a mano de Viuda Negra y Ojo de Halcón, la charla con un guardia de seguridad del doctor Banner tras convertirse en humano o la estrategia de Loki y Clint cuando aún le tenía atrapado.



2. Joss Whedon dijo que no era "una buena película"

Que Los Vengadores encantó a todo el mundo no es ningún secreto. Su trama invitaba a ver cómo interactuaban todos los héroes presentados por Marvel en películas previas dejando un resultado de lo más interesante; aunque su director no opinaba lo mismo. Y es que, durante la promoción de su secuela, Joss Whedon confesó el mayor pero de la película.

"Cuando pienso en una buena película, pienso en algo estructurado de manera tan perfecta como Matrix o El Padrino, Parte II. Hubo cierto azar en la forma de juntar ya no solo a la gente, sino las escenas. No creo que veas la película y digas: "Esto es un modelo perfectamente estructurado". Sí dirías, "esto funciona". Me gusta, estoy orgulloso de ello y me gustan sus imperfecciones. La cosa que más me preocupó fue hacer una película de verano como las de mi infancia, y lo logré". Obviamente, consiguió arreglarlo en Vengadores: La era de Ultrón.

3. Cuando Internet se rompió: ¿Spider-Man en Los Vengadores?

A día de hoy, el Spider-Man de Tom Holland es un Vengador de pleno derecho. Pero hay que recordar que se unió a sus filas a partir de Capitán América: Civil War (2016) gracias a un acuerdo entre Marvel y Sony que significó la cancelación de la saga de The Amazing Spider-Man. Pero eso no lo sabían los fans cuando se estrenó Los Vengadores.

Mucha gente se quejó de no ver a Spidey, uno de los héroes más reconocidos de Marvel -por no decir el más famoso-, aunque los rumores no cesaron antes del estreno. La actriz británica Jenny Agutter comenzó un rumor por el cual Andrew Garfield compartiría escena con Iron Man y compañía. Obviamente terminó siendo falso, aunque seguramente que muchos de los que se quedaron con ganas de verlo se sintieron parcialmente satisfechas con el estreno de Spider-Man: No Way Home.

4. Hablemos de números

Con 220 millones de dólares de presupuesto, el éxito de la película hizo que multiplicase la cifra hasta colocarse en 1.518.815.515$, ¡casi nada! Por supuesto, aunque los contratos del reparto ya aseguraban más entregas, esto terminó de afianzarlo con el nivel que se conoce hoy en día.

Stan Lee en la premiere de 'Los Vengadores', en 2012. / Lester Cohen/WireImage

Rápidamente, la película se posicionó en la lista de títulos más taquilleros de la historia; ahora solo superado por otras posteriores -a excepción de Titanic y Avatar-. Ahora mismo, ocupa el noveno puesto de la lista, inmediatamente detrás de El Rey León.



5. Un nuevo (y aterrorizado) Hulk

Como es evidente, Los Vengadores era la primera película en la que participaba Mark Ruffalo. Tenía que dar vida al Hulk del MCU, que ya tenía su propia película en solitario... Con otro actor como la gran masa verde. Edward Norton fue el encargado de ser -en primer lugar- el doctor Banner, aunque finalmente acabó yéndose de la franquicia por haber tenido diferencias creativas con Kevin Feige.

Apenas un mes después de la marcha de Norton se comunicó a Ruffalo como al nuevo Hulk, y hasta hoy. El gigante verde ha sido una de las caras más conocidas de las secuelas, además de co-protagonizar Thor: Ragnarok. Sin embargo, no todo fue bueno: sintió la responsabilidad que era coger el testigo a su colega cuando decidió mirar las críticas de los fans al comunicar su participación. No todas eran buenas, por lo que entró al set aterrorizado.

6. La primera escena juntos

Precisamente, la misma entrevista en la que Ruffalo declaraba que le impuso mucho empezar, todos hablaban de su primera escena juntos. Aunque no tardan demasiado en reunirse durante la primera hora de metraje, lo cierto es que su primer encuentro en el set fue el más épico que cualquier fan se puede imaginar.

El primer día en el set fue para rodar la escena del puente en Nueva York, algo que cualquier fan de la película recordará por ser el momento en el que se reúnen por primera vez para luchar juntos contra los chitauri. Es cierto que no duran demasiado en el mismo plano -les urgía limpiar la ciudad de alienígenas-, pero todos lo recuerdan con mucho cariño.

7. Todo estaba pensado

A la saga del infinito se le llama así por algo, y echando la vista atrás es evidente su porqué.

Pese a que la segunda escena post-créditos era bastante simple -los Vengadores se volvían a reunir, aunque esta vez para comer shawarma y asimilar en silencio la batalla-, la primera conseguía poner en pie a todo aquel que fuese fiel a las viñetas.

Loki era solamente el ejecutor, pero el que realmente movía los hilos era Thanos. Varias películas después, el alienígena púrpura llegaba a la Tierra con intención de reunir todas las gemas del infinito, y lo conseguía. Entre ellas se encontraba el teseracto, esa gema que no consigue en vengadores por la torpeza del hermano de Thor. Al parecer, la incorporación del Titán Loco fue idea del mismo Whedon, y el resto... Es historia.

8. Un error arácnido



El estreno de Spider-Man: Homecoming se vivió con la emoción que para muchos significaba tener por fin al trepamuros en Marvel Studios. Sin embargo, al poco de empezar muchos no pudieron evitar pillar un error que perjudicaba a toda la línea temporal del MCU.

Cuando el Buitre (Michael Keaton) intenta limpiar con su equipo la estación de Nueva York donde los chitauri tirotearon a los Vengadores, pero no lo consiguen. Lo realmente importante del momento es el rótulo que aparece en pantalla, que dice que eso pasó "8 años antes" de lo sucedido en Homecoming. Siguiendo ese dato, la acción de la película se trasladaría a 2020 y no a 2017, donde supuestamente transcurre. Lejos de esquivar el fallo, Feige lo admitió y prometió arreglarlo de cara a reposiciones.



9. Las primeras series originales

Aunque el mundo ahora se debata entre si WandaVision o Caballero Luna son las mejores series de Marvel, lo cierto es que ya salieron proyectos que pretendían conectarse con el mismo universo desde el canal estadounidense abc.

Parece que el Hulk de Ruffalo sí iba a contar con historia en solitario, e incluso iba a estar dirigida por el mismísimo Guillermo del Toro. El proyecto no llegó a ningún lado, aunque sí lo hicieron Agents of S.H.I.E.L.D.; una serie que contaba las aventuras de Coulson y su equipo y que guardaba cierto paralelismo con las películas.

10. Un título problemático

Los Vengadores son conocidos desde sus primeras publicaciones gracias a los tebeos, e incluso nadie duda de que pertenezcan a Marvel solo con escuchar su nombre. Sin embargo, que su primera versión cinematográfica de esas características tardase tanto en producirse -tomando de referencia las películas de súpers de los 2000, que fueron todo un reclamo en taquilla- trajo un problema de títulos.

Concretamente en Inglaterra, donde ya existía una adapción de la serie de los 60 estrenada en el 98 con el mismo nombre. ¿La solución? Poner un Marvel delante dejando claro que eran diferentes. Tras el estreno, no solo quedó claro de dónde venían, sino a dónde se dirigían: a conquistar la taquilla internacional. Y lo consiguieron.