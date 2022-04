Lindsay Lohan pondrá la voz en off de un reality de citas de Amazon Prime Video

Linday Lohan vuelve al los realities. Después de haber firmado el pasado verano con Netflix para dar forma a una comedia romántica navideña que todavía no se ha estrenado y otras dos cuya temática no ha sido todavía desvelada, la actriz estadounidense que saltó a la fama por Chicas Malas (2004) acaba de confirmar que ficha también por Amazon Prime Video para poner voz (en off, eso sí) a un nuevo reality de citas que la plataforma rodará en Reino Unido.

"Tu próxima aventura de verano viene calentita. No podríamos estar más emocionados de que Lindsay Lohan sea la voz en off de nuestro nuevo reality show de citas. El lanzamiento será el 18 de mayo, llevaremos a 15 solteros del Reino Unido a la escuela para que allí tengan una segunda oportunidad de encontrar el amor", ha comunicado Prime Video ante la perplejidad de los suscritos a su plataforma, que no han dudado ni un segundo en celebrar la noticia y aventurarse a preguntar —sin respuesta por el momento— si el contenido se podrá ver también en Latinoamérica y otros países.

Tal y como puede verse en el video promocional que ha lanzado la compaía de Bezos, Lindsay ejercerá en su nuevo formato de maestra de ceremonias al más puro estilo del 'Super' de Gran Hermano. Ella "gobernará la escuela" de cara a los espectadores aunque todo apunta a que no se le verá la cara en ningún momento más allá de en las fotografías que ella misma ha publicado para anunciar su fichaje en el reality.

El regreso de Lindsay Lohan

Aunque este sea el segundo reality que Lohan encabeza en los últimos tiempos —la actriz llegó a tener uno propio en MTV titulado Lindsay Lohan Beach Club y que no llego a cuajar con la audiencia—, lo que verdaderamente están esperando un gran número de sus fans de todo el mundo es una vuelta a la ficción en un formato familiar que les recuerde a sus grandes éxitos como Chicas Malas, Ponte en mi lugar y Quiero ser superfamosa, algo que podría cumplirse la próxima Navidad en Netflix gracias a Falling for Chritsmas.

En la película dirigida por Janeen Damian Lohan encarnará a una comprometida y malcriada heredera de un hotel que, tras sufrir un accidente de esquí, padece amnesia y de repente, se ve siendo cuidada por el dueño de un albergue y su hija; un papel protagonista que podría significar también la vuelta definitiva a la primera línea de trabajo de la actriz después de varios años en los que la polémica ha sido la constante.