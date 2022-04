Backstreet Boys vuelven en concierto: 4 y 6 de octubre en Madrid y Barcelona

Es una de las boybands más exitosas de todos los tiempos. No han dejado de estar en activo desde hace casi 30 años, y todos sus conciertos son un auténtico acontecimiento. Por eso, si aún no has visto a los Backstreet Boys en directo, te traemos una oportunidad que no puedes dejar pasar.

La banda ha anunciado una nueva gira europea dentro de su DNA World Tour. Dentro de esta nueva tanda de conciertos, actuarán el 4 de octubre en el WiZink Center de Madrid y el 6 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Las entradas para estos conciertos saldrán a la venta el viernes 8 de abril a las 10h en Livenation.es y Ticketmaster.es. Los miembros del club de fans Backstreet Army podrán acceder a su preventa el miércoles 6 de abril a las 10h. Los usuarios registrados o que se registren en Livenation.es podrán acceder a la preventa a partir del jueves 7 de abril a las 10h aquí. ¡Ponte una alerta en el móvil y que no se te pase!

Durante 29 años, Backsteet Boys han ofrecido la mejor música, convirtiéndose en uno de los grupos más influyentes del pop. Con innumerables números 1, giras que han batido récords, numerosos premios y ventas mundiales que superan los 130 millones, han sido reconocidos mundialmente como la boy band más exitosa de la historia.

Conciertos de Backstreet Boys en Madrid y Barcelona. / Imagen cedida

Así será el DNA World Tour

A principios de 2019, la banda publicó su décimo álbum de estudio, nominado al grammy, DNA. El álbum debutó en el número 1 e incluye el éxito Don't Go Breaking My Heart que entró dentro del Top 10. El single, que ha sido aclamado por la crítica y encabezado las principales listas de éxitos, fue el primer éxito de Backstreet Boys en entrar en la lista Hot 100 de Billboard en 10 años. Tras su lanzamiento, el single se situó directamente en el número 1 en las listas mundiales en más de 22 países.

En mayo de 2019, Backstreet Boys dieron el pistoletazo de salida a The DNA World Tour, la mayor gira por de la banda en 18 años gracias al éxito mundial de su nuevo álbum. Con la gira DNA World Tour el grupo agotó las entradas en arenas de toda Norteamérica, Europa, Asia y Latinoamérica. El nuevo anuncio incluye una gran serie de conciertos en Alemania y una fecha muy especial en The O2 de Londres. La última vez que el grupo actuó en Europa fue en 2019, vendiendo más de 350.000 entradas.

Backstreet Boys - Don't Go Breaking My Heart (Official Video)

A lo largo de los años, Backstreet Boys no han dejado de cautivar a millones de personas alrededor del mundo con su impresionante catálogo de éxitos y colaboraciones.