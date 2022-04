Andonio Luisi Aduriz crea un plato para Mugaritz que está creando polémica por lo que representa

A estas alturas nadie pone en duda que el mundo de la cocina es todo un arte en el que la experimentación está cada día más en auge y en el que las texturas, sabores y presentaciones cobran cada día más espectacularidad.

Uno de los más versados en esto de encontrar nuevas formas de disfrutar del placer de comer es Andoni Luis Aduriz, el poseedor de dos estrellas Michelin, que ha creado un nuevo plato para el restaurante Mugaritz que ha creado cierta polémica.

Se llama ‘feto en su líquido amniótico’ y simula un feto de tres meses que está confeccionado con un gel de habas con una almendra en la cabeza que cruje al morderla simulando el cráneo. Un plato visual con el que busca desconcertar y llevar al comensal al extremo para quitarle los complejos.

Como era de esperar, y más en un país donde la ley del aborto siempre ha sido motivo de discusión, este plato ha generado un aluvión de críticas de personas que no entienden que la experimentación coja este camino tan sensible que puede herir y ofender a muchas personas.

Aluvión de críticas

Las redes sociales se han llenado de comentarios de gente que creen que ha cruzado unos límites y que no debe aceptarse. Han calificado este plato de demoníaco, inhumano o psicótico. Son muchos los que ya han puesto el restaurante en su lista negra.

El chef intenta explicar su concepto de la cocina. En una entrevista con Efe aseguraba que “cosas que hicimos hace 20 años eran impensables y hoy no son tan disruptivas, si lo piensas desde la ortodoxia lo nuestro es muy loco: comes con las manos, chupas una piedra, no reconocen lo que comes, no hay entrantes, primeros o postres... Hacemos cosas que a veces adolecen de lo que se entienden como virtudes en la redondez de un plato”.

Claro que para entender tanta vanguardia hay que tener la mente muy abierta y no todo el mundo está preparado para asumirlo.