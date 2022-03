Dabiz Muñoz zanja el debate de la tortilla de patata con o sin cebolla

El pasado mes de octubre Dabiz Muñoz dejó claro de qué lado estaba en el debate sobre la tortilla de patata con o sin cebolla. El chef explicó en horario de máxima audiencia televisiva su opinión sobre por qué tenía que hacerse SIN cebolla. Y con motivo de Madrid Fusión ha vuelto a aclararlo por si algunx se pensaba que iba a cambiar de opinión.

"Lo voy a desarrollar porque siempre que digo que sin cebolla la gente me dice que soy bobo, y no dudo que lo sea, pero el problema de la cebolla pochada en la tortilla es que aporta un excesivo e innecesario dulzor. Comerme cualquier preparación de huevo, ya sea un huevo frito, una tortilla o un revuelto, me cuesta una barbaridad. Organolépticamente, el dulzor no casa con el huevo. Un buen huevo, un buen aceite y una buena patata es un buen combo que no necesitan nada más que un poco de sal" ha explicado el popular cocinero durante el evento en un vídeo que ya está corriendo como la pólvora en las redes sociales.

"Yo ya sé que cuando salga del programa hoy voy a tener el teléfono petadísimo. Lo entiendo, pero creo que ese toque dulzor, como retostado de la cebolla pochadita que le da a la patata y al huevo no le hace falta" dijo en su día sobre la repercusión que sus palabras podrían tener.

El crítico gastronómico José Carlos Capel, que moderaba la multitudinaria rueda de prensa y que, además de ser presidente de Madrid Fusión es un gran conocedor de la historia de la cocina española, apuntó que la presencia de la cebolla en la tortilla es algo posterior a la Guerra Civil española. "Antes no llevaba cebolla", ha asegurado en palabras recogidas por nuestros compañeros de la Cadena SER

Pero por mucho que cualquier experto o no experto en la materia de una opinión sobre por qué culinariamente una cosa tiene que ser de una u otra forma, lo que queda claro en el debate de la tortilla de patata con o sin cebolla es que cada uno la comerá siempre según su gusto.

📽️ @Dabizdiverxo resume en 40 segundos por qué la tortilla tiene que hacerse sin cebollahttps://t.co/HMJ1zbkO2G pic.twitter.com/tmHcz7WBQh — Cadena SER (@La_SER) March 30, 2022

Mientras no le eches cosas raras como fresas, chorizo, pimientos, queso cheddar... no serás el protagonista del próximo 'tortilla gate'.