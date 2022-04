¿Por qué Justin Bieber o The Weeknd tienen un vídeo de Paco Sanz? Un hacker piratea sus canales en Youtube

Quienes esta mañana hemos entrado en los canales oficiales de Youtube de artistas como Eminem, The Weeknd, Jay Z Daddy Yankee, Lil Nas X, Justin Bieber o Drake no dábamos crédito a lo que estábamos viendo. Los canales oficiales de estos artistas que sumaban más de 100 millones de suscriptores en todo el mundo tenían un vídeo en común con Paco Sanz como protagonista.

El cachondeo comenzó a dispararse en todas las redes sociales bromeando sobre la posibilidad de que todas esas estrellas internacionales se hubieran unido en un supergrupo para apoyar el movimiento #FreePacoSanz con una canción para recaudar fondos. ¿Lo pilláis?

La verdadera razón de que esos vídeos aparecieran en canales tan relevantes era otra bien distinta. Un hacker había conseguido piratear los canales de Youtube de todos estos artistas y había querido exponer irónicamente lo sucedido con este personaje durante la pasada década por lo que fue condenado a dos años de prisión por fraude tanto a personajes anónimos como a famosos (Santiago Segura, Dani Mateo, José Mota...) a los que pidió donaciones para tratar su enfermedad.

Justin Bieber - Free Paco Sanz (Ft. Will Smith, Chris Rock, Skinny Flex y Los Pelaos) era el título de la canción que se mostraba en los canales oficiales de estos artistas para sorpresa de todo su fandom internacional que no sabían quién podía ser Paco Sanz.

Al hacker no le ha faltado el humor solo para postear el vídeo satírico sino que la manera de destacarlo también ha sido importante para su difusión puesto que ha aprovechado los dos nombres de dos de las estrellas de las que más se está hablando en estos momentos: Will Smith y Chris Rock. Por si todo ello no fuera suficiente, al canal de J Balvin han subido la tiraera que le dedicó Residente durante la sesión con Bizarrap.

ACABAN DE HACKEAR A TRAVIS SCOTT EN YOUTUBE Y SUBEN ESTO JDJSJDJAJAJ



Free Paco Sanz pic.twitter.com/JRIEAn9Sks — AlexisFdz (@ZyxerY) April 5, 2022

El vídeo que ha acumulado miles de reproducciones en los diferentes canales (cosa lógica dada la audiencia potencial) mostraba a Paco Sanz cantando con una guitarra sobre una base remezclada por La mafia edit.