Rihanna publica una foto de su madre y todos comentan lo mismo

Rihanna está viviendo su etapa personal más emocionante. Y es que, sin duda, su embarazo se ha convertido en una de las noticias más destacadas con las que hemos dado la bienvenida al 2022. Pero lo que ha demostrado es que en sus apariciones públicas tiene muy claro que va a sacar la fuerza de donde no la tenga para lucir un modelito de lo más cool. No hay posado con su tripita que no arrase en las redes sociales.

Pero ahora la artista ha aparecido en redes para una ocasión especial. Es el cumpleaños de su madre, y no quería dejar pasar este día sin una bonita felicitación. Para ello ha compartido una foto de cuando era pequeña en la que aparece junto a su madre, ambas vestidas de blanco en lo que parece una iglesia.

"Hoy es el cumpleaños de mi reina!!! Estar al borde de la maternidad ha desbloqueado nuevos niveles de amor y respeto hacia mi madre de una forma que no podría explicar. Ella es mi verdadera MVP y quiero darle flores cada segundo que puedo. Te amo, mumzzzz!!!! Feliz cumpleaños!", dice la artista en la descripción de la foto.

La foto ha revolucionado a sus fans, que se han unido para inundar las respuestas de la publicación de bonitos mensajes de felicitación para la madre que dio vida a su artista favorita. También pueden leerse otros halagos hacia ambas que tampoco pasan desapercibidos. "Qué increíble regalo para tu madre que pueda verte convertirte en una", dice uno de sus seguidores.

La noticia del embarazo de nuestra protagonista llegó en enero de este año. Muchos se preguntaban de cuántos meses de gestación estaba la artista, pero son rumores que aún no sehan podido aclarar. No obstante, cuando lo anunció, algunos estaban convencidos de que ya había cumplido los tres o incluso cinco meses. Tendremos que esperar para saberlo.

Lo que está claro es que Rihanna es una de las celebridades a las que nadie quiere perderle el paso últimamente. ¿Cuándo nacerá su retoño? ¿Cómo le llamará? Lo que está claro es que la artista está disfrutando, y mucho, de esta nueva etapa, aunque ya ha desvelado que en ocasiones desea que termine pronto. ¡Enhorabuena a Rihanna y a A$AP Rocky!