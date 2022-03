Rihanna da nuevos detalles sobre su embarazo

Rihanna se ha convertido, sin duda, en una de las personalidades del año. Después de compartir la noticia de su embarazo en enero, la artista no ha dejado de lucir tripa delante de las cámaras. No cabe duda de que está disfrutando al máximo de esta nueva etapa.

Pero ahora gracias a su entrevista con Elle hemos podido conocer nuevos detalles sobre el crecimiento de su bebé. Ha desvelado que se encuentra en el tercer trimestre de su embarazo. "Hay un brillo de embarazo. También están esos días, chica. Especialmente en el tercer trimestre en el que te despiertas y estás como 'oh, ¿tengo que vestirme'", confiesa la artista. Pero eso no es todo.

"La cara se te pone redonda y rechonca. La nariz empieza a expandirse. Todo es un reto, desde vestirse hasta cómo te vas a maquillar. Pero me gustan los retos. Me gustan las cosas que me obligan a ser creativa y a crear de nuevas maneras", añade.

Rihanna también ha querido desvelar cómo será en su papel como madre, tomando como referencia a Heather Dubrow de The Real Housewives of Orange County. "Heather Dubrow es muy chic siendo madre. Amo la forma en que le deja a sus hijos ser quiénes son. Y eso me inspira. Pero Teresa de Jersey no bromea sobre sus hijos. Te machacará sobre sus hijos. Y eso me resuena mucho conmigo porque siento que ese es el tipo de madre que voy a ser. Psicópata sobre eso. Hablas sobre mis hijos, se acabó", concluye.

Estas palabras han llegado a la propia Heather Dubrow, que no ha dudado en deshacerse en halagos con la cantante. "OMG. Estoy fangirleando!!! Gracias por tus amables palabras, Rihanna! Vas a ser una madre increíble!!!", dice en sus redes sociales.

No hay dudas de que el embarazo de Rihanna se ha convertido en una de las noticias del año. Y es que muchos se llenan de ternura al pensar cómo tanto ella como A$AP Rocky van a cuidar del bebé. De momento tendremos que esperar para saber cuándo nacerá y cómo se llamará. Eso sí. Parece que no tardará mucho en llegar al mundo, ya que la artista se encuentra en la fase final de su embarazo.

Y tú, ¿cómo te gustaría que llamasen a Baby Riri?