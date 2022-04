Belén Esteban desmiente la participación de su hija en 'Supervivientes'

Con la final de Secret Story a la vuelta de la esquina, que tiene previsto su último programa el próximo jueves 7 de abril, y la mirada puesta en el comienzo de Supervivientes, poco a poco vamos conociendo a los primeros participantes de uno de los buques insignias de Telecinco.

Por el momento hay seis concursantes oficiales confirmados para el reality de supervivencia: Nacho Palau, Marta Peñate, Ainhoa Cantalapiedra, Kiko Matamoros, Anabel Pantoja y Daniela Requena. Además, muchos son los nombres que se bajaran para esta nueva edición que volverá a presentar Jorge Javier Vázquez.

Entre ellos el nombre de Andrea Janeiro, la hija de Belén Esteban, a la que según los rumores le habrían ofrecido participar en Supervivientes con un contrato en el que ganaría 30.000 euros a la semana. Además, los rumores incluían también la participación de Miguel Marcos, la pareja de la colaboradora.

Una información que Belén Esteban se ha encargado de desmentir en Sálvame, que mostraba su indignación ante unas fuentes que aseguraban el enchufe de la hija de la colaboradora, y que comentaban que en el caso de no formar parte del grupo de participantes podría introducirse en la propia producción del programa, al haber finalizado la carrera de comunicación audiovisual que realizaba en el extranjero.

Las declaraciones de Belén

"Mi hija acabó hace un año la carrera. No quiero hablar de ella, pero lo que están diciendo ahí es falso" comentaba Belén Esteban sobre su hija, que pidió permanecer como persona anónima nada más cumplir la mayoría de edad. "No la ha llamado nadie. Y aunque la hubieran llamado saben que no se dedica a esto [...] Dejad de publicar cosas".

Sobre la participación de su marido en el reality se mostraba igual de tajante: "Basta ya de utilizar a gente anónima, que mi marido no salió ni en la exclusiva de su boda. Que nunca se ha sentado aquí. Ella, tampoco. ¡Dejadla ya! ¡Ya está bien!". La princesa del pueblo finalizaba con una advertencia para los medios que se dedicaban a transmitir bulos: "he ganado a dos digitales, porque se puede denunciar y se puede ganar".