Zucchero, Crowded House, Wet Wet Wet, Katy Perry… Sus Nº1 inauguraron abril años atrás

Abril ha comenzado este 2022 con un número uno muy potente: Enemy, de Imagine Dragons. ¿Con la misma caña empezaron otros abriles en el pasado? Para averiguarlo, ponemos en marcha La Máquina del Tiempo de #Del40al1CocaCola, que nos sirve cada semana para rescatar canciones que llegaron a lo más alto por estas fechas años atrás. Y, bueno, no todos los números uno fueron tan contundentes, pero sí muy buenos. Sin ir más lejos (de momento), el año pasado el puesto de honor lo ocupó Olivia Rodrigo con Drivers license. Alcanzó la primera posición el 27 de marzo y entró en abril reinando en la lista con la primera canción que incluía en ella.

El 1 de abril de 2017, Katy Perry coronó el chart con Chained to the rhythym, tema en que se acompañaba de uno de los tropecientos hijos de Bob Marley, Skip Marley. Era el primer sencillo de Witness, y Katy lo estrenó en la ceremonia de los Grammy de ese año. Sin novedad en el número uno hace diez años: seguía en posesión de Pitbull y Chris Brown con International love. Tampoco hubo cambio en el liderato hace quince: Shakira sumaba su tercera semana consecutiva en el primer puesto con Las de la intuición. Aún añadiría una cuarta, y tras abandonar el trono el 14 de abril, lo recuperaría otras tres semanas seguidas en junio…, y una más en agosto.

Veinte años han pasado ya desde que Zucchero arrasara en toda Europa con Baila (sexy thing), también conocida por el público como Baila morena, que es lo que dice la letra. Los más veteranos conocerán bien a Zucchero Fornaciari, un cantante y compositor italiano de rock y blues que empezó a publicar discos a principios de los ochenta. En 2006 volvería a grabar este tema, pero a dúo con Maná.

Para despedir la sección esta semana, canela fina. El número uno en la primera semana de abril de 1997 fue para Weather with you, a cargo del exquisito grupo neozelandés Crowded House. Curioso el paso de esta canción por la lista: esta era su segunda semana en lo más alto, y la primera había sido… ¡cinco años antes! En 1997 se relanzó como sencillo de un disco recopilatorio. Constituye la mayor diferencia de tiempo entre dos números uno del mismo tema en la historia de LOS40. Y hace treinta años, los escoceses Wet Wet Wet conquistaban la primera plaza con Goodnight girl. Aunque es una espléndida canción, no ha llegado a ser tan conocida como su versión de Love is all around, de 1997 (original de los Troggs, de 1967), para la banda sonora de Cuatro bodas y un funeral. Wet Wet Wet siguen en activo, y en 2021 han publicado un álbum, aunque ya sin su icónico cantante Marti Pellow, que desertó en 2017 para emprender carrera en solitario.