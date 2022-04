Te invitamos a ver a los Backstreet Boys en concierto en Madrid y Barcelona

El anuncio del regreso de Backstreet Boys con dos conciertos en España ha levantado todo un fenómeno fan. Los seguidores de la boyband regresan los días 4 y 6 de octubre a Madrid y Barcelona con su gira DNA World Tour y la expectación es máxima. A. J., Howie, Brian, Nick y Kevin van a regresar para compartir con nosotros todos los hits que los han convertido en un grupo de referencia, y te traemos una oportunidad que no puedes dejar pasar.

Desde LOS40 Classic queremos invitarte a que vivas la experiencia de vivir un concierto de los Backstreet Boys. Por eso, ponemos en marcha un concurso para buscar a los verdaderos fans de la banda, aquellos que han crecido imitando sus coreografías y aprendiéndose sus pasos de baile. Por eso, queremos que nos hagas llegar tu mejor baile con una canción de tu grupo favorita. Grábate un vídeo de menos de un minuto y súbelo a Twitter o Instagram con el hashtag #LOS40ClassicBSB. ¡Y muy importante! Tendrás que indicarnos a qué ciudad quieres asistir: Madrid o Barcelona. Los más originales y divertidos ganarán entradas dobles para este conciertazo.

Durante 29 años, Backsteet Boys han ofrecido la mejor música, convirtiéndose en uno de los grupos más influyentes del pop. Con innumerables números 1, giras que han batido récords, numerosos premios y ventas mundiales que superan los 130 millones, han sido reconocidos mundialmente como la boyband más exitosa de la historia.

La gira DNA tour World de los Backstreet Boys pasará por Madrid y Barcelona / Imagen promocional

En mayo de 2019, Backstreet Boys dieron el pistoletazo de salida a The DNA World Tour, la mayor gira por de la banda en 18 años gracias al éxito mundial de su nuevo álbum. Con la gira DNA World Tour el grupo agotó las entradas en arenas de toda Norteamérica, Europa, Asia y Latinoamérica. El nuevo anuncio incluye una gran serie de conciertos en Alemania y una fecha muy especial en The O2 de Londres. La última vez que el grupo actuó en Europa fue en 2019, vendiendo más de 350.000 entradas. A lo largo de los años, Backstreet Boys no han dejado de cautivar a millones de personas alrededor del mundo con su impresionante catálogo de éxitos y colaboraciones.