Paco Osuna se convierte en el protagonista de LOS40 Dance cada sábado de 22:00 a 23:00 horas. Living Atope es el programa que presenta y que inunda de los sonidos techno que tanto le caracterizan. Pues bien. Ahora nuestro compañero va a dar la bienvenida a una nueva y emocionante etapa.

Paco Osuna anuncia su residencia en Ibiza. En concreto, estará todos los martes desde el 14 de junio hasta el 27 de septiembre en el Club Room de Hï Ibiza. Se une así a The Martinez Brothers, que serán los anfitriones de The Theatre. ¿Acaso hay mejor plan de verano que disfrutar de la música de estos artistazos? ¡Ya tienes una cita cada martes de verano!

Lo mejor de todo es que las entradas para los shows de Paco Osuna ya están a la venta. Nosotros ya tenemos las nuestras.

Paco Osuna suma más de 25 años de carrera. Una carrera que, además, ha estado repleta de éxitos. Su aterrizaje en el Club Room va a completar aún más estas dos décadas y cinco años de música electrónica. Su objetivo es el de hacernos bailar hasta que salga sol, aunque lleva cumpliéndolo desde que lo escuchamos en las playlists de nuestros temas favoritos.

El DJ está emocionado de poder encontrarse con su público más fiel en una de las islas más paradisíacas del mundo, que además se caracteriza por ser una de las sedes de otros grandes referentes de la EDM.

Con The Martinez Brothers en The Theatre y Paco Osuna en The Club Room, la fiesta en Ibiza está más que completa. Y tú, ¿estás listo/a para disfrutar de la residencia de Paco Osuna?