Lola Índigo se pone popera en el adelanto de ‘Toy Story’, su nuevo single

Lola Índigo se prepara ya para dar otro paso en la industria musical. Después de lanzar un nuevo grito urbano con Las Solteras, a la cantante le apetece ponerse ahora más popera y lo va a hacer con Toy Story. Así se llama el single que sale el próximo viernes 8 de abril y del que ya hemos podido escuchar un adelanto que nos confirma que, efectivamente, la artista no está dispuesta a encasillarse en ningún género.

Escuchando los primeros segundos de Toy Story podemos ver que, además de una referencia directa a la icónica película de Disney, el tema tiene cierto aire a ese pop más gamberro de Doja Cat o Bruno Mars. Eso sí, como suele hacer, Lola Índigo vuelve a inspirarse en una historia personal, a juzgar por la letra de la canción.

"Hay otro, pero no quiero. Dime que sigues soltero. Si tú me miras me muero", canta Lola en Toy Story. "Y lo que no te llamaré, se me olvida como a Dory. Ay, por fa, quédate a dormir que veamos Toy Story". Queda claro que la cantante habla de una de esas relaciones intermitentes que no terminan de cuajar ni de terminar. Vamos, la historia de nunca acabar de siempre.

Un videoclip muy diferente al de 'Las Solteras'

Cada vez que que Lola Índigo saca nuevo material nos fijamos primero en la canción y después en el videoclip. Nunca deja a nadie indiferente y con la producción que ha preparado para Toy Story todo parece indicar que también cumplirá con las expectativas de su público. Al contrario que en Las Solteras, la cantante apuesta ahora por una imagen mucho más luminosa y colorida, con una estética de los 00’s muy marcada.

Ahora toca lo de siempre: mordernos las uñas y esperar impacientes a que lleguen las 00:00 horas del viernes para descubrir lo que ha preparado Lola Índigo en Toy Story, una canción que ya presentó en directo en LOS40 Primavera Pop y que podría formar parte del álbum que sucederá a La niña próximamente. ¿Preparados para LI3?