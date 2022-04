The Vamps vuelven con un festival de 3 días en Barcelona

The Vamps vuelven a España con un festival de 3 días en Barcelona, el grupo ha organizado un fin de semana muy loco en la capital catalana, incluyendo un concierto en la Sala Razzmatazz, una Pool Party, DJ Sets y muchas sorpresas. LOS40 entrevistamos a la banda británica para saber más de este evento para celebrar la música con sus fans, hablamos con Tristan Evans y Connor Ball dos de los integrantes de uno de los grupos con más seguidores de nuestro país.

Los británicos vuelven a Barcelona y será su primer concierto fuera del Reino Unido después de 3 años sin salir por culpa de la pandemia. El fin de semana del 6 al 9 de mayo han organizado muchas actividades para disfrutar con sus fans. "Será como un festival europeo, también es bastante exclusivo no hay muchas entradas, y esto es una locura. Será un espectáculo" explica Tristan Evans en LOS40.

The Vamps tornen a Barcelona "Serà com un festival europeu"

Cada integrante del grupo tendrá una misión especial en este macro evento, por ejemplo Brad Simpson se encargará de una Masterclass de cócteles y según comentan sus compañeros su especialidad son los Mojitos. Mirando el calendario de las actividades vemos que Tristan será el chef de un Brunch, y ya tiene más o menos claro el menú.

Connor será el capitán de la fiesta en el barco (boat party) y ya está pensando en el set de DJ que hará "quiero que suene cualquier género de música, para pasarlo bien". El bajista de la banda aterrizará en Barcelona después de su exitoso paso por la televisión británica en "Dancing on Ice", una especie de 'Mira quién baila' pero sobre hielo. El músico llegó hasta la semifinal con un gran apoyo de la audiencia, incluso bromean en recrear alguna acrobacia en la piscina al estilo Dirty Dancing pero más "Filthy (Indecente) Dancing" añade Tristan.

El fin de semana vendrá cargado de actividades para compartir con sus fans en un ambiente más relajado y cercano, la agenda está apretada pero hay un evento marcado en rojo y es el primer concierto de The Vamps en 3 años fuera del Reino Unido. El 8 de mayo la banda actuará en la sala Razzmatazz, un escenario que ya han pisado más de una vez "aquí hemos vivido grandes noches y tenemos recuerdos imborrables". Además, The Vamps han invitado a grandes amigos y artistas como son Sigala, Matoma o Felix Jaehn, ellos también aterrizaran en la capital catalana para montar una buena fiesta.

Aunque no solo habrá grupos internacionales, los británicos han llamado a Bombai, una banda que conocemos muy bien en LOS40 y estuvieron con nosotros en los últimos Primavera Pop de Madrid y Rubí. Tristan Evans nos cuenta porque es importante que vengan "Aún no los conocemos personalmente, pero nos encanta que vengan, siempre es bueno que los artistas locales participen en estos acontecimientos". El grupo valenciano completa así el cartel del fin de semana festivo que han organizado los británicos y lo único que quieren es que sea una celebración de la vida y la música.

Este festival será el punto de partida de la celebración de los diez años que llevan juntos, preguntamos a The Vamps para dejarlo claro si van a seguir juntos y sin dudarlo responden a la vez confirmando que "seguiremos estando juntos, tocando y publicando nuevas canciones". La banda marcó a una generación con exitazos como 'Can We Dance', 'Oh Cecilia' o la colaboración con Demi Lovato 'Somebody to you' uno de sus himnos. Todas estas canciones y más se podrán escuchar del 6 al 9 de mayo en Barcelona.