Videojuegos ‘Made in Spain’: Way Down salta del cine a las consolas

Desde hoy los fans de la película Way Down podrán encontar el videojuego a 14,99€ tanto en PlayStation Store como en la plataforma de PC Steam, en la que hoy aterriza este título de acción y sigilo producido con el apoyo de PlayStation Talents.

Way Down el videojuego narra la historia del robo del Banco de España durante el Mundial de fútbol de Sudáfrica en 2010. El jugador deberá sortear a los guardas y hallar el modo de entrar en la famosa cámara acorazada más segura del mundo, mientras todo el país celebra el acontecimiento deportivo más importante de los últimos tiempos.

No será fácil, pero ni las leyes de estado, ni las leyes de la física asustan a Thom Johnson, el brillante y joven ingeniero reclutado para averiguar cómo quebrar el secreto para acceder a su interior y encontrar un pequeño tesoro en tan solo 10 días.

El título, una aventura de puzles y sigilo, ha sido producido por Gammera Nest y desarrollado con la colaboración del joven estudio FAS3, que fue finalista en la 3ª Edición de los Premios PlayStation Talents con su juego Albacete Warrior y también ha trabajado en el desarrollo de Malnazidos.

Way Down el videojuego, que ha sido producido con el apoyo de PlayStation Talents, está basada en la película de nombre homónimo producida por Mediaset, que cuenta con un elenco internacional. Para empezar, el cabecilla de esta banda es Liam Cunningham, estrella de Juego de Tronos, un apasionado cazatesoros que busca vengarse del Estado. Como su personaje, Walter, quiere rodearse de los mejores talentos, contrata a Tom, un estudiante recién graduado que es un auténtico genio en ingeniería cuyos conocimientos son imprescindibles para el correcto desarrollo del golpe. A este joven personaje lo encarna Freddie Highmore, protagonista de The Good Doctor.

Por la parte española también tenemos a dos talentos nacionales: Luis Tosar (Celda 211) se convertirá en uno de los miembros de la banda de atracadores mientras que José Coronado (El Inocente), en su línea de papeles recientes, se enfrascará en su archiconocido traje con corbata para ser el responsable de la seguridad del Banco de España; aquel hombre que tratará de acabar por todos los medios con la banda de ladrones. El villano al servicio de la ley, vaya.