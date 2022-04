‘Jurassic World: Dominion’ será la película más larga de toda la franquicia

Todos los que estén deseando ver a Chris Pratt junto a Sam Neill lidiando los dinosaurios de Jurassic World: Dominion están de enhorabuena. No solo lo podrán hacer en pocos meses, sino que ahora también lo harán durante un rato largo en la sala de cine.

La película ha desvelado su duración completa, y aunque no sorprende respecto al metraje completo de otras producciones actuales -como The Batman o Spider-Man: No Way Home-, lo cierto es que sí ha conseguido superar a cualquier otra película anterior de la saga. Nada raro si se atiende a su trama, que ya asegura ser la más ambiciosa de todas las entregas ya estrenadas.

Jurassic World: Dominion durará un total de 146 minutos, o lo que es lo mismo, 2 horas y 26 minutos. Una diferencia grande con sus predecesoras, pues mismamente las dos películas a las que continúa esta duraban 124 y 129 minutos respectivamente. La trilogía original, estrenada a partir de 1993, ofrecía 127 minutos para la primera parte, también 129 para la segunda y unos inusuales 92 minutos para la tercera.

La noticia la ha desvelado el medio estadounidense Collider, que ya publicó una entrevista el pasado año con el director hablando sobre este tema. En ella, aseguraba que la vuelta de los personajes de la trilogía anterior tiene su importancia en pantalla, compartiendo el mismo tiempo y protagonismo que el dúo formado por los personajes de Chris Pratt y Bryce Dallas Howard.

La premisa de la película parte algo después del catastrófico desenlace de Jurassic World: El Reino Caído, por el cual los dinosaurios han vuelto a conquistar la Tierra. No parecen casar bien con los humanos, pero la vida se abre camino y habrá que ver cuál de las dos especies consigue retomar el que un día fue su mundo.

Jurassic World: Dominion se estrena el 10 de junio.