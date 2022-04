París, rosas y un diamante enorme: Mod Sun le pide matrimonio a Avril Lavigne de la forma más romántica

¡Otra boda a la vista! La cantante franco-canadiense Avril Lavigne y su novio, el músico Mod Sun, con el que lleva saliendo desde 2020, acaban de anunciar a través de sus redes sociales que le pasado domingo 27 de marzo se comprometieron en matrimonio.

La pareja, que ha acompañado el anuncio de diversas fotos del momento en las que se puede ver cómo el rapero hincó rodilla en París, más concretamente mientras daban un paseo en barco por el río Sena y justo con la Torre Eiffel de fondo, se ha mostrado plenamente feliz con la noticia. Y, aunque la intérprete de Complicated ha sido algo más comedida en sus palabras en las redes y se ha limitado a informar de que le ha dicho que sí añadiendo en francés, eso sí, que le ama para siempre, el músico sí le ha querido regalar unas bonitas palabras que han emocionado a todos sus amigos y fans, y también seguramente a la propia Avril.

"El día en que nos conocimos supe que eras tú. Juntos para siempre y hasta que nuestros días terminen", ha arrancado el rapero en el que ha sido un verdadero alegato en favor del amor. Derek Ryan Smith, que es como se llama realmente Mod Sun, ha continuado explicando a sus fans y a Lavigne que hace un tiempo soñó que le pedía matrimonio a su chica en París y que hace unos días había llegado el momento de hacer de sus sueños una reliadad.

"Saqué un anillo y te pedí que te lo pusieras. Estaba sobre una rodilla mientras te miraba a los ojos. Estábas tan hermosa que mis palabras no pueden describirlo...", ha continuado el músico dirigiéndose a la que es ya su prometida para acabar apuntando que después, simplemente, tomó la mano de Avril, cogió aire por última vez y dijo "¿Quieres casarte conmigo?", a lo que la cantante dijo "sí", aparentemente sin dudarlo ni por un solo segundo.

"Fue la propuesta romántica y más perfecta que jamás podría imaginar Estábamos en París en un bote en el río Sena. Teníamos un violinista, champán y rosas. Parecía que el tiempo se hubiese parado y solo estuviéramos los dos en el mundo", ha indicado después su anuncio en redes la propia Avril Lavigne a la revista People.

Un anillo de diamantes en forma de corazón

Además del precioso escenario que Mod ha escogido para pedirle matrimonio a su chica, otra cosa de las que más ha llamado la atención de los fans de ambos artistas ha sido el anillo que le ha regalado el rapero y rockero a Lavigne: nada menos que una joya hecha con diamantes en forma de corazón diseñada a medida en XIV Karats de Beverly Hills.

"Tiene grabadas las palabras 'Hi Icon', que fueron las primeras palabras que me dijo. Y tiene Mod + Avril en la parte interna", ha explicaodo la propia Lavigne, que ha puntualizado que su chico sabía que ella "quería un diamante en forma de corazón" porque el día en que se conocieron ambos se percataron de que, justo en ese momento, los dos llevaban puestos unos anillos en forma de corazón que iban perfectamente a juego. "Los hemos usado cada día desde entonces, por lo que me parece apropiado que mi anillo de compromiso sea en forma de corazón.... Lo amo tanto", ha querido añadir la intérprete de Love it when you hate me, que no puede estar más feliz con la noticia.