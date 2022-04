Vicky Martín Berrocal vuelve a hablar de su diseño para Ana Fernández: “Prometo taparte mucho la próxima vez”

El Festival de Málaga, como todos los años, nos deja un buen escaparate de tendencias y vestidazos de diseñadores, en muchas ocasiones, de artistas españoles. Fue el caso del vestido que llevó Ana Fernández. No dudó en presumir de él y de dar las gracias a Vicky Martín Berrocal porque haberlo ajustado a su medida.

En aquel momento ya dejaba claro que hasta la propia diseñadora pensaba que la actriz, así vestida, iba casi desnuda. Así que lució diseño y cuerpazo, que no podemos negar que lo tiene.

Ahora, ha sido Vicky la que ha querido recordar ese vestido. “Juraría que os había enseñado este vestido que con tanta ilusión diseñe para mi queridísima @anafdz1989 pero he visto que no! 🙈”, señalaba para justificar que haya rescatado ahora ese momento, después de pasados unos cuantos días.

Justificando el diseño

“Llevaba tiempo sin vestirla y no sabéis la ilusión que me hizo cuando decidió junto con @chabela_garcia_ que fuese yo la que la vistiera para el @festivalmalaga”, confesaba sobre lo bien que recibió este encargo.

“Me gusta mucho ella, siempre me gustó…”, aseguraba sobre la novia de Adrián Roma de Marlon, que tantas pasiones levanta tanto por su belleza como por su talento como actriz.

Eso sí, ha querido dejar claro que este diseño no es habitual dentro de sus creaciones. “Fíjense que no es un traje que me identifique, pero allí me llevó ella… la verdad es que Ana puede con eso y con más”, aseguraba.

Y no ha dudado en darle las gracias por haber puesto en el ojo de mira su trabajo: “Maravilla Eres… Gracias por confiar en mí y en @victoria.coleccion una vez más…”.

Eso sí, le hacía una promesa de cara a próximas colaboraciones. “Prometo taparte mucho la próxima vez 🤪🤪”. Algo con lo que habrá muchos que no estén de acuerdo.

Críticas con cariño

Muchas de sus seguidoras coincidían en que ese vestido no la identifica, aunque han reconocido el mérito.