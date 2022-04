Daddy Yankee y Bad Bunny se unen ‘X Última Vez’: mira el videoclip de su colaboración

Daddy Yankee ha colgado las botas, pero no sin antes lanzar el disco de su vida. El puertorriqueño ha estrenado Legendaddy, un proyecto discográfico cargado de hits y colaboraciones de ensueño. Y es que no hay mejor forma de despedirse que acompañado de tus amigos y compañeros de profesión.

Una de las canciones que ha visto la luz es X Última Vez, su colaboración con Bad Bunny. Sin duda, es uno de los temas a destacar del álbum, ya que estos dos referentes unen sus dos estilos y demuestran que se han ganado un importante puesto en la industria por algo.

Aunque el tema ya vio la luz con el estreno del álbum, que llegó hace unos días, ahora han querido compartir su vídeo musical con todos los fans. ¡No merecen menos!

En él, nuestros protagonistas comparten planos y cantan el tema a cámara con un estilo de lo más moderno, abstracto y psicodélico. Pero el amor está presente y se representa a la perfección con dos jóvenes que también comparten pantalla. Lo que más ha llamado la atención de sus fans es el final, en el que aparecen una cabra, haciendo referencia al mote de ‘goat’ que recibe Daddy, y un conejo, identificándose como el de Bad Bunny.

No cabe duda de que Daddy Yankee ha elegido la forma perfecta para despedirse de estas décadas de trayectoria. Legendaddy ya es considerado una auténtica obra de arte de la música urbana para muchos, y no les falta razón. No solo escuchamos los sonidos del reggae ton que marcaron los inicios de su éxito, sino también los del trap con los que se adentró en la música.

Larga vida a Daddy Yankee.