Daddy Yankee da su última lección sobre reggaeton en ‘Legendaddy’

Daddy Yankee nació en el año 77, pero lleva más de dos décadas haciendo historia. Ramón Luis Ayala Rodríguez se ha consolidado como el Rey del Reggaeton, marcando el inicio de un género que actualmente está a la orden del día y que reúne a cada vez más jóvenes artistas que quieren entregar su vida a ello.

Ahora el puertorriqueño ha anunciado su retirada, consiguiendo difuminar las diferencias que puedan existir entre las voces del género para unirlos en un mismo sentimiento: nostalgia. Sí, Daddy Yankee despierta nostalgia. Nos lleva directamente a nuestras infancias o adolescencias, a esas sesiones de moombahton y todo tipo de fusiones musicales urbanas que salían de nuestros MP3s. Daddy Yankee se retira, pero lo ha hecho a lo grande.

El puertorriqueño ha lanzado Legendaddy, un tracklist de 19 canciones con las que ha querido sentenciar una etapa, la etapa de su vida. No es un repertorio cualquiera. Cuenta con grandes colaboraciones protagonizadas por las voces de Myke Towers, Bad Bunny, Pitbull, y otros artistas que también forman parte del libro de la historia del género. Artistas que, bajo el criterio del que sostiene la corona, merecen un espacio en su carta final.

Daddy Yankee no ha defraudado. Los sonidos que trae nos llevan directamente a esos mediados de los 90 y principios de los 2000s en los que su nombre comenzaba a sonar ya en varios rincones del mundo. La Despedida, Limbo, Gasolina y otros muchos temas rompieron fuerte en las listas de éxitos, y esa esencia ha querido trasladarla a Legendaddy.

No solo escuchamos reggaeton, sino también trap. Y es que si hay algo que caracteriza a Daddy Yankee, y no lo decimos nosotros, es su naturalidad, transparencia y cercanía con sus orígenes. No se olvida de donde viene ni de lo que le llevó al trono en el que se sienta actualmente. Comenzó rapeando y rimando en el freestyle y eso es algo que ha querido resaltar en este proyecto. Enchuletiao y Uno Quitao y Otro Puesto son un claro ejemplo de ello.

Lengendaddy es, según el puertorriqueño, el álbum de su vida. No es necesario ahondar demasiado para confirmarlo. Y es que Daddy Yankee ha dado su última lección de reggaeton, dejando un legado que estamos seguros que otros muchos artistas están deseando continuar. Es el creador de un género, el goat de los goats. Daddy Yankee es legendario.