Grand Theft Auto V y GTA Online, mejor y más grande en PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Niveles de fidelidad y rendimiento mejorados, con tres nuevos modos de gráficos detallados que te permiten personalizar tu experiencia de juego y que ofrecen resoluciones de hasta 4K, 60 fotogramas por segundo, opciones HDR, trazado de rayos, mejoras en la calidad de las texturas y mucho más. Así es la versión para la nueva generación de consolas de Grand Theft Auto V y GTA Online.

GTA V y GTA, online en PS5

Te damos la bienvenida de nuevo a Los Santos. Disfruta de los superventas del entretenimiento Grand Theft Auto V y GTA Online en la última generación de consolas: ya están disponibles para PlayStation 5 y Xbox Series X|S a través de PlayStation Store y de Microsoft Store con numerosas mejoras y actualizaciones tanto para los nuevos jugadores como para los veteranos.

Experimenta nuevos niveles de reacción con la respuesta háptica y la resistencia dinámica gracias a los gatillos adaptativos del mando inalámbrico DualSense de PlayStation 5: efectos atmosféricos, baches en las carreteras, explosiones, daño direccional y mucho más.

Entra en acción prácticamente al instante, ya que el mundo de Los Santos y el condado de Blaine ahora se carga más rápido que nunca. Experimenta nuevos niveles de reacción con la respuesta háptica y la resistencia dinámica gracias a los gatillos adaptativos del mando inalámbrico DualSense de PlayStation®5: efectos atmosféricos, baches en las carreteras, explosiones, daño direccional y mucho más.

Escucha los sonidos del mundo con una precisión milimétrica, desde la aceleración de un supercoche robado hasta los disparos de un tiroteo cercano, el estruendo de un helicóptero sobre tu cabeza y mucho más gracias al Audio 3D. Además, experimenta las nuevas mejoras en el mundo dinámico y en constante evolución de GTA Online, donde podrás pasar de ser un estafador callejero a convertirte en el capo de tu propio imperio criminal.

En exclusiva para las consolas de última generación, Hao se ha hecho cargo del taller de coches del Car Meet de LS para ofrecer sus servicios como tuneador especializado en Hao's Special Works. Para desbloquear Hao's Special Works, atiende su llamada telefónica y completa una contrarreloj con uno de los vehículos de alto rendimiento modificados por HSW. Cuando consigas batir el tiempo medio, el taller de Hao quedará desbloqueado y te permitirá comprar la mejora de HSW para los vehículos compatibles, y luego añadirles nuevas modificaciones para alcanzar potentísimas aceleraciones, pintura camaleónica y mucho más.

A partir de hoy, las mejoras y modificaciones de HSW están disponibles para el Übermacht Sentinel XS, la Shitzu Hakuchou Drag, el Grotti Turismo Classic y el Bravado Banshee. También hay cinco nuevos vehículos que estarán ya disponibles solo en las consolas de última generación: Coil Cyclone II, Karin S95, Imponte Arbiter GT, Pfister Astron personalizado y Pegassi Ignus armado. Todos ellos admiten las mejoras y modificaciones de HSW.

Además, los jugadores veteranos de PS4 y Xbox One recibirán gratis un nuevo Karin S95 remodelado por HSW cuando desbloqueen Hao's Special Works. Por si fuera poco, estos jugadores desbloquearán también las pinturas camaleónicas perladas prismática roja y morado oscuro para todos los vehículos compatibles con HSW, y podrán aplicar cualquiera de las dos gratis.

Imagen promocional de GTA Online / Rockstar Games

Usa tus vehículos modificados en HSW para participar en las nuevas series de carreras de HSW. El Car Meet de LS también tendrá un vehículo de prueba premium de Hao cada semana. Estará situado en su propio podio y permitirá a los miembros del Car Meet de LS que jueguen en PlayStation®5 y Xbox Series X|S disfrutar de una selección semanal de vehículos compatibles con las modificaciones especializadas de HSW que podrán probar y comprar directamente sin pasar por el sitio web de un concesionario.

El primer vehículo de prueba premium de Hao es un Bravado Banshee trucado con las mejoras exclusivas de Hao's Special Works y con una cubierta a juego. Una cosa está clara: todos los que te vean sabrán de dónde has sacado el coche. Cuando tu nuevo vehículo esté listo, podrás probarlo en la nueva Contrarreloj de HSW, un recorrido a la velocidad del rayo desde East Vinewood hasta Vespucci Beach.

El creador de profesiones de GTA V y GTA Online

Todos los jugadores que empiecen a dar sus primeros pasos en GTA Online en las consolas de última generación podrán acceder al creador de profesiones, que los ayudará a acceder al mundo de GTA Online con útiles herramientas para ascender de estafador callejero a capo de un imperio criminal. Escoge una de las cuatro opciones profesionales (ejecutivo, traficante de armas, propietario de un club nocturno o motero) y elige entre una selección de propiedades, potentes vehículos y armamento para poner en marcha tu negocio. El creador de profesiones también estará disponible para quien quiera reiniciar su personaje de GTA Online.

Accede al instante a todo lo que te ofrece GTA Online directamente desde el menú principal, incluidas las actualizaciones más populares y las más recientes. Inicia rápidamente golpes, carreras y modos Adversario, pasa directamente al modo Libre o consulta los eventos semanales, que incluyen descuentos, oportunidades de ganar el doble de dinero y mucho más.

Sumérgete en más de 40 enormes actualizaciones... y las que vendrán. Encontrarás de todo, desde la búsqueda de los archivos musicales desaparecidos de Dr. Dre con Franklin Clinton en The Contract hasta las trepidantes carreras callejeras clandestinas de Los Santos Tuners, pasando por golpes en la frondosa isla tropical de Cayo Perico y los circuitos nocturnos de After Hours y The Diamond Casino and Resort.

Disfruta además, en solitario o con tus amigos, de una amplia variedad de carreras, modos, actividades y espacios sociales, como clubes nocturnos, salones recreativos, fiestas en áticos, encuentros automovilísticos y mucho más.

Además de las nuevas pinturas camaleónicas para los vehículos compatibles en GTA Online, hay diversas mejoras funcionales para los jugadores veteranos, como la posibilidad de elegir distintos tipos de sesión en el submenú Buscar nueva sesión.

GTA Online ya disponible como título independiente

Por primera vez, GTA Online también está disponible como título independiente para PS5 y Xbox Series X|S. Los jugadores de PS5 pueden conseguirlo gratis en exclusiva hasta el 14 de junio de 2022, y los de Xbox Series X|S pueden obtenerlo a precio rebajado hasta la misma fecha.

Los que quieran disfrutar de las historias entrelazadas de Franklin, Michael y Trevor tienen la opción de mejorar y añadir el modo Individual de Grand Theft Auto V en cualquier momento, lo que incluye el modo director y el editor Rockstar. Descárgalo ya desde PlayStation™Store o Microsoft Store.