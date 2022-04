El provocativo vestido de Kim Kardashian que no deja nada a la imaginación

Kim Kardashian, la famosa modelo y empresaria, ha posado con un vestido que poco deja a la imaginación. En un post de su red social Instagram la socialité ha subido varias fotos muy sensuales. La solialité ha provocado un revuelo en las redes sociales y no hay más que ver los comentarios de sus seguidores. Ella pide amor Love me for me, ok en su publicación y por supuesto que se lo dan.Uno de los emoticones que más se repiten en esta publicación es 🔥🔥🔥..Tememos que Kim ha subido la temperatura con el vestido.

Kardashian ha provocado amor, fuego y suspiros con un vestido blanco de satén en forma de T. La prenda muy ajustada a su escultural cuerpo hace que se destaquen sus impresionantes formas femeninas, sus caderas, trasero y busto. El color blanco destaca su bonito tono moreno y contrasta también con el fondo elegido para la fotografía, una pared azul con vetas anaranjadas. La modelo suele regalar sesiones de fotos con arriesgados looks para deleite de sus millones de fans.

El vestido que ha mostrado la norteamericana es una copia del que en su día llevó Carmen Electra en 1998 cuando asistió a la gala de los Premios MTV. La propia Electra, actriz conocida por sus interpretaciones en las películas Scary Movie, ha reconocido recientemente que no sabe muy bien cómo se pudo sostener el vestido. El de Kim podemos decir que está sostenido por una tira fina de silicona y a juzgar por una de las fotos tampoco le ha resultado muy sencillo sostenerlo.

Otros vestidos impresionantes

El vestidazo que ambas mujeres han llevado nos trae a la memoria el que lució recientemente Ana Fernandez en el Festival de Málaga. Ella llevó un vestido blanco con forma de T con aberturas laterales en la cintura. El tejido es otro y es menos ajustado que el de la norteamericana pero tiene un aire, sin duda. A ambas mujeres les sienta fenomenal el atuendo. La española ha confesado que se sintió muy Daryl Hannah en 1,2,3 splash llevando el precioso vestido en el festival malagueño.Sin embargo, otra mujer, Vicky Martín Berrocal criticó el look de la joven diciendo que iba desnuda aunque. Berrocal es la diseñadora del conjunto y ha querido avanzar que la próxima vez la tapará más.

Carmen Electra / Getty Images

En cualquier caso, Kim se atreve siempre con su looks atrevidos y sensuales en los que luce divina y sin importarle lo que opinien los demás. Es una muestra más de su caracter atrevido y sólido. Por algo debe tener más de 298 millones de seguidores que están pendientes de sus publicaciones día a día.