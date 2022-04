La broma de Rauw Alejandro que no le ha 'gustado' a Rosalía: “El cartelito no me hace gracia ninguna

¿En las últimas semanas has ido a un concierto de Rauw Alejandro y te has encontrado a un tipo 'freak' disfrazado de Spider-Man haciendo locuras en la entrada? Pues es probable que hayas conocido al propio artista sin darte cuenta.

El reggaetonero se disfrazó del popular personaje de cómics para pasar desapercibido entre sus fans, gastar algunas bromas y palpar el ambiente que se vivía en el exterior sin ser acosado por miles de seguidores que le hubiera identificado al segundo.

Sin embargo sus carteles no han terminado de gustar a todo el mundo. A parte de que no consigue que le den ninguna camiseta con su propia imagen, ni que le dejen entrar por su cara bonita (aunque enmascarada) a Rosalía una de sus bromas no le ha hecho reír.

"El cartelito no me hace gracia ninguna" bromea la cantante catalana con cara seria después de leer lo que Rauw Alejandro había escrito en uno de sus carteles: "Estoy soltero. ¿Me darías tu #?".

Fue la manera de sorprender de Rauw Alejandro a todos sus fans durante su concierto en el Barclays Center de Nueva York. El video del momento fue compartido por Rauw a través de sus redes sociales, donde se le puede ver hablando e interactuando con sus fans antes del comienzo de su show en el que después se entregaría a fondo.

"Lo que paso antes del concierto en el “BARCLAYS CENTER” 🇵🇷🕸🕷🤪🤪🤪 s/o a @alealcover y a @marcoperretta por irse conmigo por ahí haha" posteó en su perfil oficial en las redes sociales. Una broma para afrontar un importante concierto en Nueva York en la que bromeó también en su cartel: "Nueva York es muy cara. Necesito un trabajo".

El de NY es el primer show de una larga lista de eventos que Rauw Alejandro afrontará durante este mes de abril en suelo de Estados Unidos. Este mismo fin de semana actuará en Miami y muy pronto podremos disfrutarlo en España.

Rauw Alejandro se ha convertido en los últimos años en uno de los artistas más cotizados del panorama musical. Y es que no nos extraña que lo sea, en solo un año ha conseguido una diversidad de logros musicales, entre ellos llegar al top 3 de los mejores álbumes del 2021 con Viceversa, según la prestigiosa revista Rolling Stone.