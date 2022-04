Películas infantiles para ver esta Semana Santa en plataformas: Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime Video

La Semana Santa ha llegado. Bueno, al menos para los escolares, que desde este viernes disfrutarán de un largo puente hasta el lunes siguiente, dando así la oportunidad a los peques de volver a pasar tiempo junto a los demás trabajadores de la casa. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que viendo una película en familia en Netflix, HBO Max, Disney + o Prime Video?

Vayáis o no de vacaciones, las plataformas de streaming ofrecen un catálogo de lo más variado para todos los públicos, con películas que van desde la animación a la comedia, pasando por alguna más intensa que os haga reflexionar -sin pasarlo mal, eso sí-. Desde LOS40 os proponemos algunos títulos que seguro que no os decepcionarán:

Netflix

Los Mitchell contra las máquinas

La película que casi se lleva el Oscar a Mejor Película de Animación -para muchos, se lo merecía más que Encanto- presenta una aventura familiar en la que los Mitchell acaban siendo los únicos supervivientes de un ataque robot a toda la humanidad. Para ello, tendrán que aparcar sus diferencias y estar más unidos que nunca -con perro incluido- para salvar el futuro del planeta.

SONIC, La Película

Con la segunda parte copando la taquilla española, esta primera adaptación en live-action del mítico erizo azul de SEGA no defrauda. Sonic llega a la Tierra con la misión de combatir al malvado Robotnik, y contará con la ayuda de un despistado sheriff muy leal. Acción, aventura y muchas risas para los más peques, aunque también es una buena opción para todos los fans de los videojuegos de los 90. Si los peques le acaban cogiendo cariño, Netflix también tiene dos series de animación para disfrutar del personaje.

Pesadillas

Que no os de miedo el título. Pesadillas se basa en parte de las historias del mítico R.L. Stine, aunque ni de lejos se acerca al terror de sus libros. En esta saga -también está disponible la segunda parte en la misma plataforma-, las criaturas y los monstruos de sus novelas se escaparán por toda la ciudad, aunque un grupo de adolescentes harán lo imposible para tratar de solucionarlo.

Bob Esponja: Un héroe al rescate

En esta nueva aventura, Bob Esponja saldrá de Fondo de Bikini para rescatar a su mascota Gary. Con la ayuda de su amigo Patricia Estrella, ambos recorrerán el mar en su búsqueda... Aunque obviamente, les espera alguna que otra sorpresa en el camino. Con una animación diferente a la vista en la serie, es todo un acierto para cualquier -mini- fan de este porífero.

HBO Max

Space Jam: Nuevas Leyendas

Esta secuela de la película de 1996 vuelve a la misma trama, aunque esta vez de la mano de LeBron James. No poder entender a su hijo hace que se distancien, tanto que acaba inmerso en el mundo virtual de Internet. Allí solo podrá salvarse ganando el partido de baloncesto que se le propone, por el que tendrá que reclutar a los Looney Tunes. que se encuentran desperdigados por el mundo Warner: desde la Themiscira de Wonder Woman al desierto de Mad Max, pasando por otros cameos como el de Rick y Morty -sin palabrotas, por cierto-. Da igual si sois fans del baloncesto o no, porque la peculiar manera en la que este equipo juega los partidos gustará a cualquier espectador.

Detective Pikachu

Tim decide retomar el caso de su padre, el cual no pudo terminar por su misteriosa desaparición. Allí, se le unirá un peculiar Pikachu con la capacidad de hablar, algo muy poco visto en su mundo -sin contar al parlanchín Meowth de la serie de dibujos-. Una película diferente y con mucha intriga que además da una visión nunca antes vista del universo Pokémon: la del live-action.

La LEGO Película

¡Todo es fabuloso! Al menos en el mundo LEGO, tal y como dice su canción -cuidado, no te la podrás quitar de la cabeza en todas las vacaciones-, y así lo demuestran montando y desmontando a su antojo. Sin embargo, la amenaza de un ente superior que amenaza con pegar todas las piezas para siempre pone en riesgo la felicidad absoluta de todo el mundo. Emmet y sus amigos -entre los que se encuentra hasta Batman-, irán hasta los confines del mundo LEGO para ganar la batalla.

Teen Titans Go! La Película

Los Teen Titans no son menos que ningún otro héroe de DC, por lo que en cuanto se enteran de que otros de sus colegas tienen películas propias, éstos se ponen en marcha para hacer la película perfecta. Sin embargo, un viejo enemigo tiene algo preparado que lo paralizará todo. Tan gamerros y graciosos como siempre, el grupo formado por Robin, Starfire, Raven, Chico Bestia y Cyborg no defraudarán en su primera adaptación animada para la gran pantalla.

Disney+

Ice Age: Las aventuras de Buck

Esta nueva entrega de Ice Age, los animales prehistóricos vuelven a la carga conociendo a Buck, una comadreja tuerta que les guiará por todo el mundo perdido. A base de esquivar dinosaurios, Crash, Eddie y él mismo vivirán una aventura que poco se imaginaban al intentar emanciparse de Ellie, su hermana mayor.

El Diario de Greg

Esta nueva adaptación del fenómeno literario de Jeff Kinney lleva a la animación los garabatos tan reconocibles que todos hemos visto alguna vez. Más allá de su trilogía en live-action, esta película concentrará uno de los episodios más terroríficos de Greg -al menos, para él-: su paso al temido instituto.

Ron da Error

Barney recibe un artilugio de última generación, aunque resulta estar defectuoso. En un mundo en el que las redes sociales son las grandes protagonistas, un niño y su robot irán más allá de cualquier fallo tecnológico para centrarse en lo verdaderamente importante, cómo formar una amistad auténtica.

Campeones

Esta comedia dirigida por Javier Fesser -y que se llevó el Goya a Mejor Película-, cuenta la historia de Marcos, un entrenador al que la ley le obliga a trabajar con un equipo de baloncesto formado por gente con discapacidad intelectual. Una lección valiosísima sobre igualdad, deportividad y empatía indispensable para cualquier familia que esté dispuesta a emocionarse -y a reírse- con una película que debería enseñarse en los colegios.

Prime Video

Hotel Transylvania: Transformanía

La cuarta película de los personajes de terror más graciosos es también el cierre de la saga, y en ella, un invento de Van Helsing transformará a todos en humanos. Excepto a Johnny, que le convertirá en monstruo. Por supuesto, su principal preocupación será volver a ser las criaturas que eran antes... Aunque se entretendrán por el camino.

Digimon Adventure: Last Evolution

Este reencuentro de los niños elegidos y el mundo digital es la oportunidad perfecta para presentar a los míticos Digimon a los más pequeños. Cinco años después de lo sucedido en la serie, los protagonistas se reencontrarán con sus amigos para salvar de nuevo su destino, además del planeta.

Dora y la Ciudad Perdida

Dora se enfrenta a una aventura que le da más miedo que toda la jungla, el instituto. Allí reclutará a un grupo de adolescentes para salvar a sus padres, además de intentar resolver el misterio que se esconde tras la ciudad perdida de Oro. El primer live-action de Dora La Exploradora, que junto a su mono Botas fue un éxito de crítica y taquilla.

¡Socorro, soy un pez!

Fly, Chuck y Stella se toman una poción que, por arte de magia, les transforma en peces. Tras ello, les espera toda una aventura submarina en la que tratar de resolver como ser de nuevo humanos, aunque eso conlleve atravesar todo el océano. Una película de animación indispensable con un mensaje bonito y potente, que además refuerza el concepto de familia y amistad.