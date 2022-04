"Me toca las pelotas", el cabreo de una comensal en First Dates al oír hablar a su cita sobre las mascarillas

El programa de citas más popular de Cuatro presentado por Carlos Sobera, First Dates, vivió una noche paranormal y es que en ella estuvieron muy presentes las conexiones sobrenaturales entre los comensales. Sin embargo, solo algunos consiguieron traspasar a la ansiada "otra dimensión" y disfrutar de una velada, que en realidad fue, cuanto menos peculiar, y hay quien calificaría "de otro planeta".

Sin embargo, hay comensales que no consiguen tan siquiera conectar en esta dimensión, la de la Tierra. Y esto es exactamente lo que pasó entre Albert de 53 años, que acudió anoche al programa para encontrar el amor y Maribel, que buscó un alma blanca, eso sí, ella acudió protegida por sus piedras de cuarzo rosa para frenar cualquier mala vibra.

Albert quería recorrerse el mundo andando, de hecho, su próximo objetivo era llegar a La Meca. Pero Maribel no tenía pinta de querer acompañarle, ya que no le ha gustado nada su dejadez en el cuidado personal. “Su camisa lleva lamparones”, aseguró ante las cámaras del programa justo al ver a Albert.

Pero la suciedad de su camisa era solo el inicio de sus desaveniencias. Maribel trató de fijarse en otros detalles del albañil, pero más tarde terminó reafirmándose en su mensaje: “Esas uñas... Si quiere llevar una vida nómada, la limpieza no está reñida con eso”, sostuvo la auxiliar de enfermería.

Buscas las llaves de casa y no están en el lugar de siempre 😱 Conclusión: o tienes fantamas en casa o estás enamoradx y no sabes ni dónde tienes la mano derecha 😉



¡Os esperamos dentro de una hora en el Especial #OtraDimensión! 👻 #FirstDates7A pic.twitter.com/2oYHExKxWw — First Dates (@firstdates_tv) April 7, 2022

El momento más tenso de la noche llegó cuando Albert habló claramente de sus creencias: “No soy de médicos sino de biodescodificación”. Esta declaración endenció a Maribel y, sin dudarlo, le preguntó si “era negacionista”. Albert expresó que, pese a no estar de acuerdo con ese adjetivo, tiene una opinión muy particular sobre la pandemia: “Sé que es una enfermedad que existe, pero no estoy de acuerdo sobre cómo se ha gestionado”, sostuvo, expresando además que, no entendía el motivo de llevar la mascarilla puesta. Este último comentario desató el enfado de Maribel. “Me toca las pelotas”, explicó ante las cámaras de First Dates la cita de Albert, para después reprenderle directamente a él soltándole un pequeño zasca: “Se lleva por generosidad”.

No te preocupes, que aún tienes tiempo de encontrar el amor… estas en plena adolescencia!!! 🤣🤣🤣🤣 #FirstDates7A pic.twitter.com/ymQb48nnjq — Yoli (@yfiestasc) April 7, 2022

Pero la tensión no acabó aquí y cuando las cosas no podían ir a peor, Albert confesó a Maribel que necesitaba un papel de compromiso, para que él mismo no se perdiera a la hora de trabajar la futura relación de pareja. Algo que dejó con la boca abierta a Maribel y que, una vez más, se mostró contundente con su mensaje alegando que el único objetivo de Albert era mantener relaciones sexuales.

Pese a que desde un primer momento podría existir conexión, la realidad es que Maribel ha estado muy lejos de conectar con Albert, ni en esta ni en otra dimensión.