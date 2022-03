'First Dates' une en una cita el lado más espiritual de Shait y Álex... ¿Destino o Casualidad?

First Dates siempre sorprende con sus anécdotas y curiosidades. Y el programa de hoy no podía ser menos. Si crees en las señales y en el destino sorpréndete al descubrir la cantidad de causalidades o casualidades, según se mire, que ha unido a Shait (28 años) y a Álex (32 años), dos trotamundos que han visitado el programa para ver si podían disfrutar de una nueva aventura juntos, en este caso, la amorosa.

Shait ha comenzado el programa expresándole a Carlos Sobera que “le gusta viajar y que busca vivir experiencias nuevas”. Por eso, se ha animado a acudir al programa de First Dates para ver si tiene suerte al iniciar una aventura amorosa que la pueda complementar en sus planes de vida. Y por eso, este dating show, le ha presentado a Álex, que siendo honestos es igual que ella pero en chico.

Lo que ha llamado la atención ha sido que desde el primer momento parecía que el famoso hilo rojo había funcionado con estos dos comensales. Shait y Álex han compartido experiencias y vivencias que les ha hecho unirse o al menos, que sus personalidades encajasen, ya que ambos, debido a sus proyectos laborales, han tenido la oportunidad de viajar y vivir fuera de España mucho tiempo, algo que ha marcado la cena y estar en sintonía.

Shait, que vive en Madrid, pero su ciudad natal es Granada, ha declarado que “el destino siempre ha sido algo que ha formado parte de su vida”. Por su parte, Álex ha confesado que su residencia está en Granada, aunque apenas se lo notase por su acento. Algo que ha sorprendido gratamente a los dos. ¿Será una señal?

El caso hipotético que 'First Dates' imagina para Shait y Álex en la segunda cita. / Mediaset

¿Más señales del destino?

Pero las casualidades no acababan aquí porque los dos parece que han compartido otra de sus mayores pasiones: viajar y vivir experiencias místicas. Algo que seguramente haya hecho que su conexión ascendiese al siguiente nivel. Aunque el momento de mayor tensión de la noche ha sido cuando, Álex ha confesado que había tenido cuatro relaciones y de una ella de ellas había tenido una hija, algo que ha sorprendido a Shait, que no ha dudado en comentar: “Cuatro relaciones para lo joven que eres me parece mucho”. ¿Las tensiones han comenzado a florecer?

Pero la realidad es que, pese a la cara de asombro que tenía Álex en toda la cita y esas primeras tensiones, la afinidad que han sentido les ha hecho estar muy cómodos a ambos. Aunque no estaba del todo claro si los dos estarían dispuestos a llevar su próxima aventura al siguiente nivel.

El resto de la cena, que ha transcurrido en buena sintonía, ha puesto en evidencia la conexión de Shait y Álex y por eso, ninguno de los dos ha querido desaprovechar la ocasión de verse en una segunda cita, ya que como ha recalcado Shait: “Esto no abunda”.