Anabel Pantoja e Isaac Torres, ¿liados?: La última gran sorpresa de ‘Baila conmigo’

Está claro que el programa de Nagore Robles no deja de saltar de sorpresa en sorpresa. Parecía que iba a ser difícil superar el bombazo de Lucía Sánchez anunciando que estaba embarazada y esperando un hijo de Isaac Torres al que ha calificado como “el cáncer de mi vida”. Pero no, hay más sorpresas que nos han dejado con la boca abierta en Baila conmigo.

Lo hemos visto en el último programa cuando Mayka Navarro, la otra participante de La isla de las tentaciones, que ha entrado en la mansión para sustituir a Lucía, llamaba a Isaac para hablar a escondidas.

Se lo ha llevado a un lugar en el que supuestamente las cámaras no podían acceder. Lo que no ha tenido en cuenta es que, aunque no se les vea, se les escucha.

La nueva sorpresa de Isaac

No se ha andado por las ramas, le ha preguntado directamente: “¿Tú que tienes con Anabel Pantoja?”. ¡Boom!... menuda sorpresa. Nada más y nada menos que Anabel Pantoja en plena ruptura con Omar Sánchez y a punto de irse a Supervivientes.

“Te estás riendo, cuéntame. No hay cámaras”, añadía Mayka. “Pero, ¿quién te ha dicho algo?”, era todo lo que acertaba a decir ‘El Lobo’ que no se esperaba esa pregunta. “Pero, ¿y tú qué sabes de eso?”, insistía él. “Yo tengo mis fuentes”, se hacía la misteriosa.

La noche que ha pasado Isaac en la mansión porque así lo ha decidido la audiencia ha dado mucho de sí. Ya ha salido y se ha ido de fiesta con sus amigos. Mientras, en sus stories, compartía un mural de Bansky con una frase que cada cual puede interpretar como quiera: “Brillante es aquel que sabe qué mitad creer”. Aunque puede que esa frase tuviera más que ver con su ex, habrá que ver el próximo programa para ver qué explicaciones da.

Ya fuera de la mansión se ha reunido con uno de sus amigos de La isla de las tentaciones, Simone y ha asegurado que a final de mes venía una noticia bomba.