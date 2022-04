Isaac rompe a llorar en ‘Baila Conmigo’ al hablar de su hijo con Lucía Sánchez

Hace tan solo unos días conocíamos la noticia de que Lucía Sánchez, la ex concursante del reality más conocido en los últimos tiempos de Telecinco, estaba embarazada. Una noticia que nos pilló a todos por sorpresa y que ella misma explicó con todo lujo de detalles en el nuevo programa de Nagore Robles, Baila conmigo, el pasado lunes.

Poco o nada se ha sabido de Isaac, el otro protagonista de esta historia que hasta ahora no se había manifestado sobre su reciente paternidad. Isaac, más conocido como ‘Lobo’ ha aparecido en el mismo magazine, en el que Lucía ha contado esta noticia, para explicar su propia versión y despejar todas las dudas sobre cómo se enteró de la noticia.



Para empezar, el ex participante ha querido poner todos los puntos sobre las íes explicando cómo se siente con todo el revuelo ocasionado con las últimas declaraciones de Lucía, con las que no está nada de acuerdo: “Estoy triste porque al final escuchas muchísimas cosas que me han decepcionado mucho y no son verdad de una persona a la que he querido tanto”, ha comenzado explicando dejando clara su postura.

Isaac también ha reconocido a Nagore y a todos los presentes que, una de las cosas que más le ha dolido de Lucía, ha sido una frase que esta misma expresó de forma tajante el pasado lunes: “Soy el cáncer de su vida”. Además, ha querido recalcar la importancia de conocer las dos versiones para poder montar la historia antes de juzgar: “Su versión puede estar bien, pero no sabemos las dos versiones. Tú puedes criticar a Isaac, “El Lobo”, pero no a Isaac Torres porque no me conoces”. Sin embargo, el ex concursante ha reiterado que la historia que detalló la joven no es del todo cierta y que le están empezando a afectar los comentarios de la gente de fuera: “Pero me da rabia porque si me quiere o me ha querido que diga la verdad porque al final no solo me perjudica a mí, sino a mi familia porque tienen que aguantar cosas que no son normales. Si las cosas hubiesen sido así me las trago, porque me he equivocado mil veces y me lo he tragado, pero las cosas que han pasado no han sido como las ha contado” ha vuelto a explicar.

Isaac está feliz con su futura paternidad

Pero el momento más inesperado de la noche llegaba al hablar de su reciente paternidad, donde “Lobo” se ha roto a llorar al ver unas una ecografía de su futuro bebé y ha manifestado muy emocionado: “Es lo más bonito que me ha podido pasar”. El joven, que no podía contener las lágrimas, ha querido compartir también que está muy contento con la noticia y que está tomando consciencia de todo lo que implica: “Ser padre es lo más grande que me puede pasar en el mundo, conlleva muchas cosas: ser responsable, ser maduro, darle mucho cariño...”. Este momento tan emotivo nos ha cogido por sorpresa a todos, incluso a Nagore, que sin pelos en la lengua le ha preguntado: “¿Fue buscado?”. Una pregunta a la que Isaac ha respondido muy tajantemente: “No, no lo fue. Ella se tomaba la pastilla, pero dejó de tomársela porque no le sentaba bien”.

El ex tentador también ha aprovechado la invitación al programa de Cuatro para contar en primera persona cómo se enteró de la noticia: “Ella me lo dijo un mes después casi de estar juntos”, ha comenzado explicando. En lo que respecta a las supuestas dudas de Isaac al enterarse de esta noticia, este ha confirmado que le preguntó a Lucía sí era suyo: “No lo puse en duda, solo lo pregunté porque había pasado un mes y yo no sabía lo que había hecho”, ha continuado aclarando. Nagore, que no da nunca puntada sin hilo, le ha preguntado sobre su relación con la futura madre de su hijo/a desde entonces e Isaac se ha mojado de lleno: “Ella y yo hablamos al venir de la prueba, yo sabía todo lo del bebé en todo momento, aunque no se lo preguntará a ella. También me pudo llamar ella para contármelo”, unas declaraciones que no sabemos cómo sentarán a la andaluza, que ya había contado que el futuro padre de su bebé no le había preguntado por una de las últimas pruebas médicas.

Pese a ello, Isaac ha afirmado que últimamente charlan y ha querido dedicarle unas tiernas palabras a la madre de su futuro bebé: “Muchos ratos he sido muy feliz con ella y me da lástima que sea en estas circunstancias”, refiriéndose a la paternidad. Unas palabras que ha acompañado de otra jugosa declaración: “La quiero muchísimo y además es la madre de mi futuro hijo/a. No le deseo nada malo pero lo que pasa es que no podemos estar juntos”.