Miki Núñez ficha por Telecinco para participar en ‘Got Talent España’

Miki Núñez será parte del equipo de Got Talent España, el concurso de Telecinco que prepara ya su octava edición. El talent show apostará por un formato renovado incluyendo una iniciativa 360º en la que participará el cantante catalán conduciendo la fase de castings.

Telecinco quiere innovar y atraer nuevos públicos. Por eso, ha confirmado que en la nueva edición de Got Talent España quiere dar visibilidad al talento y ayudar a los artistas callejeros a cumplir su sueño. Dará la posibilidad de que los futuros artistas envíen vídeos a la página oficial del concurso mostrando su talento. Un jurado profesional pasará una criba para que, posteriormente, los internautas puedan votar sus propuestas favoritas. Las 10 más votadas pasará directamente a la primera fase de Got Talent España. Aquí será donde Miki Núñez hará su labor, acompañando a los participantes durante las audiciones del concurso digital. La experiencia que tiene el catalán en talent show servirá para guiar a estos nuevos candidatos a ser ganadores de Got Talent España.

Además, Miki Núñez será quién entrega una beca formativa al ganador de la octava edición del concurso para que siga aprendiendo en su área.

Miki Núñez y los talent shows

Miki Núñez últimamente está siendo partícipe de talent shows que van apareciendo. Sin ir más lejos, es el presentador del nuevo concurso de TV3, Eufória, en el que semana a semana hay una gala al más puro estilo Operación Triunfo para conocer al mejor artista de Cataluña. El extriunfito se desenvuelve a la perfección en el escenario conduciendo el programa junto a Marta Torné y mostrando lo bien que se lleva con los concursantes, creando esa conexión necesaria para que se sientan cómodos.

10 minutos

Miki Núñez - 10 Minutos

El cantante sabe combinar trabajos musicales con otra faceta más televisiva. Su último sencillo fue 10 minutos, un tema juvenil donde vemos a Miki Núñez volver al instituto como alumno y teniendo un enamoramiento instantáneo con una chica que entra en clase. Un tema con ritmo y muy bailable para conquistar a cualquier que pase a su lado.