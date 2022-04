Rocco Hunt sobre Omar Montes: “Venimos de la calle con vidas diferentes, pero con muchos puntos en común”

Hubo un tiempo en el que Nek, Laura Pausini, Tiziano Ferro o Eros Ramazzotti dejaron claro que Italia y España estaban más unidos musicalmente de lo que a veces podríamos pensar. Ellos abrieron un camino muy importante a otros artistas de su país que encontraron en España su segunda casa. También ocurría a la inversa, artistas españoles, lo petaban en el país itálico.

El mejor ejemplo de esa unión en estos tiempos es la amistad que une a Ana Mena y Rocco Hunt. Ambos nos han llenado los últimos veranos con música y nos han hecho bailar al ritmo de A un paso de la luna y Un beso de improviso. Pero ahora, toca separarse y volar cada uno por su lado, eso sí, siempre con el apoyo y cercanía del uno al otro.

El italiano empieza una nueva etapa en nuestro país con su primer lanzamiento en español sin Ana Mena al lado. Claro que tampoco está solo, en esta ocasión le acompañan Omar Montes y Reik. Juntos acaban de lanzar Solo quiero dedicarte. Ocasión única para charlar un rato con Rocco.

Cuando me dijeron que la entrevista era en español me sorprendí, ¿cómo has aprendido tan rápido a hablar en nuestro idioma?

He tenido buena profesora. He tenido a Ana Mena que en dos años me ha explicado todo de España, del idioma, hemos hecho un intercambio. Ella me ha enseñado un poco de español y yo le he enseñado un poquito de italiano.

Ahora llegas con Solo quiero dedicarte, una canción con la que ya triunfaste en Italia en 2019, ¿qué supone esta canción para ti?

Es muy importante porque va a empezar mi nueva etapa en España después de dos canciones con Ana. Esto es como la prueba de fuego. Solo, pero no solo, porque conmigo tengo un equipazo. Hablo de Omar Montes que, por aquí en la calle, es como una leyenda. La gente me dice que es como una leyenda. También tengo a Reik, una de las bandas más importante de México en el mundo. Es una nueva manera de empezar a hacer cosas en castellano, en un nuevo mercado que me gusta mucho. Lo hago por placer de hacerlo, porque me encanta aprender cosas nuevas, idiomas, un país que me ha dado mucho cariño desde el momento que llegamos con Un beso de la luna y quiero continuar este viaje, esta experiencia tan bonita.

Ahora la cantas en español y con Omar Montes y Reik, menuda mezcla, ¿cómo se dio esta colaboración?

De una manera muy natural. Omar fue amigo desde el primer momento que nos conocimos. Me lo presentó Ana y conocí a toda su familia y surgió muy buen rollo entre los dos. Tenía esta canción que en Italia ha tenido un éxito muy grande con cinco discos de platino. Cuando la escuché con Omar quería desde el primer momento hacer una colaboración conmigo. La colaboración en Italia tenía tres featuring y por eso buscamos a otra persona que pudiera cantar el estribillo. Reik nos gusta cómo cantan y lo que hacen, les tenemos mucho respeto. Hacer una mezcla entre México, Italia y España le daba un sabor muy internacional.

Omar Montes y tú tenéis en común esos orígenes de barrio, no sé si es algo de lo que habéis hablado.

Sí, fue uno de los motivos por los que hemos tenido tan buen rollo. Venimos de la calle con vidas diferentes, pero con muchos puntos en común: la humildad, la fuerza de empezar desde cero, desde la calle con la música. Intentar buscar una vida nueva sin hacer cosas malas y dando valor a nuestras familias. Omar ha sido muy divertido y cuando salimos juntos nos echamos muchas risas porque somos muy similares. Es como un primo que tengo ahora en España.

Otra cosa que tenéis en común es que ambos fuisteis padres muy jóvenes, ¿habéis tenido conversaciones de padre?

No, pero he conocido a su hijo, muy lindo, henos comido juntos. Su hijo es más grande que el mío. Me gustó que empezaba a hablar inglés y mi hijo también está estudiando en una escuela internacional y es lo que deseábamos, dar un futuro mejor a nuestros hijos y nuestras familias. Nuestros errores no tienen que repetirlos ellos.

El pasado noviembre sacaste tu último álbum, ¿qué tal ha ido?

En Italia fue todo un éxito porque consiguió muy rápido el disco de oro. Decidí hacer un álbum un poco diferente de las dos canciones que hemos publicado con Ana que son un poco pop. He vuelto a mis raíces, mis orígenes de música más urbana. Por eso busqué muchas colaboraciones con raperos importantes de Italia. Quería demostrar que puede hacer cosas con Ana Mena que se bailan, pero al mismo tiempo hacer cosas más urbanas.

Ese sonido más urbano, ¿no lo vas a traer a España?

Sí, acabamos de terminar de traducir las canciones. Ahora ya estamos preparando con muchos artistas de España más urbanos. No te hago spoiler. Estamos hablando con muchos artistas y me encanta el cariño que han demostrado por mí porque es el fruto del equipo que hemos formado con Ana y Omar. Puede ser el principio de lo que está por venir.

¿Qué revolución crees que es más necesaria en los tiempos que corren?

Volver a la naturaleza de las cosas simples. Ser natural sin prejuicios, especialmente en este momento de guerra, pandemia, la simplicidad es la clave.

Hace poco te veíamos en una campaña contra el racismo, ¿te afecta especialmente?

Es raro que en este 2022 tengamos que decir cosas del racismo, como si no fuera natural. Son cosas que no tienen que seguir pasando. Hay necesidad de decirlo más fuerte que nunca porque todos somos iguales. El color de la piel, el origen, somos todos iguales o como dice Omar, somos todos seres de luz.

En mayo comienzas gira, ¿expectativas?

Volvemos al escenario por fin, nos hacía falta el contacto directo. Empiezo el 10 de mayo en Nápoles con dos conciertos con más de 15.000 personas que están esperando desde hace dos años por la pandemia. Será uno de los shows más importantes de mi vida.

Salir de gira supongo que supone separarte más tiempo de tu hijo, ¿cómo llevas eso?

Mi familia ya lo sabe y lo respeta. Hemos tenido dos años muy difíciles, pero he sido afortunado porque he tenido mucho tiempo para estar con ellos y llevar a mi hijo a la escuela, la vida normal de padre. Pero ellos saben que necesito volver, por la adrenalina, por sentirme vivo. Me siento vivo cuando trabajo y estoy sobre el escenario y ellos saben que lo hago por ellos.

¿Le has enseñado algo de español a tu hijo?

Sí, como te decía, está estudiando en una escuela internacional y allí tiene un compañero que es español. Es muy importante mandar a los niños a escuelas así porque abre sus mentes y pueden conocer varias culturas e idiomas. Su amigo español le habla en español. Hemos pasado mucho tiempo de vacaciones en Ibiza. Le enseño palabras, tiene la fortuna de tener un padre que viaja y más que estudios, le puede dar experiencias de vida.