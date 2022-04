Camila Cabello abre las puertas de su ‘Familia’

Camila Cabello lanza su tercer álbum Familia. Un trabajo capaz de transportar a la persona que lo escucha al completo a un viaje de emociones, gracias a sus ritmos latinos que recuerdan de dónde procede la artista y a sus letras conquistadoras e incluso de despedida. A continuación, una pequeña reseña de cada una de las canciones que forman Familia:

1. Familia

Familia es una introducción de 20 segundos con trompetas que te transportan a ese lado latino en el que va a transcurrir la mayoría del disco.

2. Celia

Es el primero de los dos temas en español de Familia. Un sonido muy latino, donde se puede observar a una Camila Cabello muy segura de sí misma cantándole a un chico al que tiene rendido a sus pies.

3. Psychifreak (feat. Williow)

Psychifreak es la primera colaboración del álbum y la primera que tiene, por fin, Camila Cabello con una mujer. Willow es una artista que hace lo que realmente quiere y su música es muy característica. Es un tema muy diferente al conjunto de todo el disco, pero que combina a las artistas a la perfección creando una sintonía entre ambas que seguro que se verá reflejado en el videoclip que en breve se estrenará.

En uno de los versos de la canción, Camila Cabello hace referencia a Fifth Harmony, dejando claro que no culpa a las demás chicas por cómo le fue durante su estancia en el grupo.

“Everybody says they miss the old me (Todos dicen que extrañan a mi antiguo yo)

I been on this ride since I was 15 (He estado en este viaje desde que tenía 15 años)

I don’t blame the girls for how it went down, down” (Yo no culpo a las chicas por cómo me fue)

4. Bam Bam (feat. Ed Sheeran)

Camila Cabello - Bam Bam (Official Music Video) ft. Ed Sheeran

Bam Bam fue el último single que sacó hace unas semanas y el que está siendo un éxito en la lista de ventas y de reproducciones. No es la primera vez que escuchamos a la cubana colaborar con Ed Sheeran, puesto que ya lo hizo en South of the Border. La admiración de la cantante por uno de sus artistas favoritos es evidente y la compenetración que tienen ambos hace que todos los trabajos que hacen siempre sean una apuesta segura.

Bam Bam continúa el ritmo latino de Familia con un verso en español, “así es la vida”, haciendo una canción bailable, pegadiza y digna de éxito.

5. La Buena Vida

La Buena Vida es una retrospectiva de Camila Cabello hacia sus orígenes paternos. Esta canción grita México por todos lados. La apuesta de combinar su voz con mariachis deja claro el homenaje que realiza a su padre, Alejandro, y a sus raíces del país mexicano.

6. Quiet

Quiet es una canción más íntima y más alejada del sonido latino que tiene prácticamente la mitad del álbum. Con ella, se puede recordar a los temas de Romance e incluso de Camila. Según confesó la artista, fue la primera canción que escribió de todo el disco hace más de un año. Muestra a una Camila Cabello enamorada haciendo una declaración preciosa.

7. Boys Don’t Cry

Boys Don’t Cry es una canción que toca al corazón. Un tema con un ritmo y una letra melancólica que habla de lo difícil que es hacer que una persona se abra en cuanto a los sentimientos.

8. Hasta los dientes (feat. María Becerra)

Hasta los dientes se puede decir que es la mejor canción de Familia. Combina todo lo que debe tener una canción para que sea un éxito. La colaboración con María Becerra es un auténtico acierto que hace un contraste maravilloso con todo el álbum, sin salirse de la línea de este. El segundo tema en español de Familia tiene un ritmo bailable, pegadizo y listo para ser todo un éxito a corto plazo. ¡Ojalá pronto se escuche en todos lados!

9. No Doubt

No Doubt es el tema más sensual no solo de Familia sino de Camila Cabello. Gracias a esta canción se puede observar a una mujer más madura, capaz de hacer una canción que habla de una noche desenfrenada y a la vez hacerla de una forma sutil.

10. Don’t Go Yet

No se puede comentar nada que no se sepa sobre Don’t Go Yet. Es la canción más exitosa de la cubana en esta nueva era, llegando al número 1 en decenas de países y consiguiendo más de 70 millones de visualizaciones en YouTube. Un tema listo para el éxito y que marca el camino de Camila Cabello en Familia, haciendo ver a sus seguidores el rumbo latino que iba a tomar.

Camila Cabello - Don't Go Yet (Official Music Video)

11. Lola (feat. Yotuel)

Lola es la canción más bonita de Familia, con un toque reivindicativo. Une su voz a la de Yotuel para hacer un homenaje a todas esas personas que tienen que salir de su país de origen, en este caso Cuba, por las malas condiciones de vida que tienen. Se puede convertir en una de las mejores canciones de la artista y en un himno del pueblo cubano. Si hubiera que ponerle una pega a Lola sería que no está cantada en español.

12. Everyone at this party

Everyone at this party es el cierre de Familia y la canción más triste de todo el disco. Probablemente sea una de las últimas canciones que ha escrito Camila Cabello porque habla de la despedida de una relación, consiguiendo empatizar muchísimo con ella y su letra.

Después de escuchar un disco con ritmos bailables y muy latinos, es el contraste perfecto para acabar con el ánimo por los suelos que recuerda a temas anteriores de la artista como Something Gotta Give, de Camila, o This Love, de Romance.

Camila Cabello no ha defraudado con Familia. Su tercer disco está listo para ser un éxito, no solo entre sus fans. Hay muchas ganas de que pronto la artista pise España para disfrutar de esa gira que dice estar preparando para cantar en directo todas las canciones.