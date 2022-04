Rocco Hunt lanza ‘Solo quiero dedicarte’ con Omar Montes y Reik: “No podía creerme que hubiera todo eso”

Solo quiero dedicarte es una canción que Rocco Hunt lanzó en Italia en 2019 con dos raperos del país. Ahora, es el turno de la versión en español y nuevos colaboradores. Omar Montes y Reik se han sumado a este tema que ya fue todo un éxito en su país.

Marca una nueva etapa para el italiano en nuestro país que, por primera vez, lanza un tema sin Ana Mena. Eso sí, fue ella la que le presentó a Omar Montes con el que tuvo muy buen rollo desde el minuto uno. Con él marca un punto de inflexión y nos prepara para lo que está por venir. Menos pop bailable y más escena urbana, lo que podemos encontrar en su último álbum que publicó en Italia el pasado noviembre.

Del videoclip llama la atención el colorido del estilismo de todos los participantes. “La ropa de Reik no hemos decidido nosotros, lo han hecho ellos. Omar y yo hemos decidido juntos el estilo del vídeo. Yo he estado principalmente de negro, la camisa un poco con más color, pero yo creo que lo que más color tiene son los super coches de lujo, los Ferrari, los Lamborghini… muy diferente al vídeo italiano”, señalaba Rocco.

Este nuevo vídeo que ha grabado en España no tiene nada que ver con el que sacó en Italia hace tres años. “El vídeo italiano fue muy humilde, el pueblo y la prometida que se va a casar con el chico, y aquí es más urbano, más de calle. Cuando llegué al sitio no me podía creer que estaba todo eso, los aviones, los coches, los helicópteros, increíble, nunca me había pasado algo así”, reconoce sobre este nuevo rodaje. Cosa de Omar Montes y su gusto por el lujo.

Su relación con Ana Mena

Toca decir adiós a Ana Mena, aunque si le preguntas si ella se ha enfadado por no haber completado una trilogía con ella, lo tiene claro. “No somos Harry Potter. He hablado con Ana hace diez minutos. Somos como hermanos. Hemos terminado de hacer San Remo y toda la promoción y nuestra colaboración no va a terminar”, aseguraba.

Pero las cosas van a cambiar porque “ahora necesito emprender un nuevo camino con los consejos que me puede dar una hermana española. De hecho, a Omar me lo ha presentado ella. Pero tanto ella como yo tenemos que hacer otras cosas, si no, vamos a ser los próximos Albano y Romina”, aseguraba sobre su relación.

Con Ana ha logrado conquistar el verano tanto en Italia como en España. ¿Volverá a suceder lo mismo con Omar Montes?

“Espero que esta canción sea una de las canciones del verano aquí en España porque se trabaja diferente el lanzamiento de canciones en España e Italia. Aquí en España la música no es una cuestión de la estación. Un paso de la luna despegó después del verano y remontó al verano siguiente. Fue una cosa muy increíble, eso me dejó claro que la música no tiene estacionalidad”, nos confesaba.