Clara Galle nos habla de las secuelas de ‘A Través de mi ventana’ y su trabajo en ‘El Internado’

Después de una entrevista de lo más reveladora, Daniela Rubio, Claudia Riera y Clara Galle nos dejaron muy claro que la segunda temporada de El Internado: Las Cumbres dará mucho de qué hablar. La apuesta ha subido en cuanto a misterio y pasión, los dos ingredientes básicos que ya conquistaron a la audiencia de la serie original.

Aunque hay un elemento que sin duda es la gran novedad. Como en cualquier serie que se precie, esta temporada trae novedades en cuanto a los alumnos: se incorpora a la trama Eva, una chica que dará mucho de qué hablar a los protagonistas de la serie. Y ésta está interpretada por Clara Galle.

El personaje es una chica algo conflictiva, al menos con ella misma. Como se puede apreciar en el vídeo, vive una historia de amor -o triángulo amorosa- de lo más particular y tiene un problema de adicción. El consumo de estupefacientes le ha hecho sufrir un trastorno bipolar, aunque la misma Galle se ha ocupado de que a Eva no se le reconozca solo por eso.

Con un trabajo de interpretación y documentación muy intenso, la actriz ha conseguido llevar a su personaje a un terreno del que destaca al nivel de los que el público ya conocía de la primera temporada. Eso sí, para la audiencia que ya la conocía del popular estreno a A través de mi ventana es un registro muy diferente.

Por ello, la pregunta era obligada: ¿Notó diferencia entre ambos personajes? La respuesta es evidente, porque ambos registros son totalmente opuestos. Un trabajo que le ha permitido experimentar e improvisar hasta hacer un papel en el que trabaje cómoda, aunque saliendo de lo que está acostumbrada.

Raquel, la chica que se enamora perdidamente de Ares en el éxito de Netflix, es una joven e inocente que no está dispuesta a complacer a su crush con tal de salir con él. Un incorformismo que quizá también se vea en cierta manera en Eva, aunque no dejan de ser dos extremos en cuanto a preparación.

Las secuelas de A Través De Mi Ventana



Si se sigue el hilo de ATDMV, era irresistible poder acercarse más a las secuelas que están preparándose. La plataforma de streaming se alejará un poco de lo contado por Ariana Godoy en las páginas, y centrará los dos próximos capítulos de su historia de nuevo en Raquel y Ares.

En la literatura, las secuelas del primer libro se centran en los otros dos hermanos Hidalgo, que también tienen un peso muy importante en la primera película. Aunque los responsables de la historia audiovisual son muy conscientes de que los fans quieren más de la pareja protagonista, por lo que habrá mucho más que contar de ello.

Serán historias inéditas, algo que reafirma Galle en nuestra entrevista, aunque por desgracia no sabe demasiado del tema. Eso sí, da detalles de lo más interesantes. Para no perderte esto y todo lo que nos ha contado, no dudes en darle al play en el vídeo sobre estas líneas.