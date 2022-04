El diestro ha vivido uno de los momentos más duros en concurso El Desafío. Esta semana, Jesulín de Ubrique se ha presentado a su reto prácticamente a ciegas. El programa de Antena 3 ha querido medir su fuerza y agilidad junto con Lorena Castell. Pese a los esfuerzos de Jesulín de Ubrique por superar la dureza de la prueba, el torero ha reconocido que no ensayó lo suficiente.

El reto consistía en atravesar una pasarela de anillas de 15 metros de largo y situada a gran altura. Cada uno de los aros estaba colocado estratégicamente a distintos niveles de altura para que, en el menor tiempo posible, pudieran alcanzarlas.

Las anillas se le resisten a Jesulín y no consigue superar el recorrido #ElDesafío5 pic.twitter.com/Gphpjsd8zH — El Desafío (@eldesafioA3) April 8, 2022

Pese a que el ex de Belén Esteban ha estado superándose semana tras semana en este talent de Antena 3, el programa del viernes ha sido difícil para el diestro, ya que ha sufrido su primer traspiés. Jesulín de Ubrique lo ha intentado todo, pero no ha podido hacerse con la prueba de esta semana. En cambio, su compañera Lorena Castell ha logrado superar el reto sin problemas y ha alcanzado un tiempo récord.

¡@lorenacastell en acción! Ha sido capaz de superar el recorrido en tan solo 2.05 min 👏🏻 #ElDesafío5 pic.twitter.com/FIBb2Tx2wk — El Desafío (@eldesafioA3) April 8, 2022

"Me falta la fuerza con el balanceo y he perdido el equilibrio, ha sido imposible", se ha quejado. El torero, que ha ido todo lo rápido que ha podido en su prueba en El Desafío, se ha sentido mal al no superarla. "Esta prueba se te ha atragantado desde el principio. Necesita mucho de técnica", le ha espetado Juan del Val. "Sí, se me ha atragantado. En los entrenamientos no he podido y ya lo di por imposible. Además, me lesioné", ha expresado el participante.

Y es que, desde que ha empezado esta nueva edición del concurso, el diestro ha estado sacando toda su garra para enfrentarse a las pruebas, aunque esta vez no haya obtenido el resultado esperado. Sin embargo, el tropiezo no le ha hecho tirar la toalla, ya que Jesulín ha asegurado que seguirá dándolo todo para mejorar su posición en ranking. Desde que ha comenzado esta nueva edición del concurso de Atresmedia, se ha podido ver al ex marido de Belén Esteban enfrentándose a sus grandes miedos y ahora, tendrá que aprender de esta caída para seguir mejorando en las próximas galas.

Norma Duval, ganadora del último reto

Otro de los sucesos más reseñables de la noche del viernes lo ha protagonizado Norma Duval, que ha conseguido alzarse con el premio, tras superar su prueba de apnea con un tiempo de 3:03. La vedette ha conseguido superar todos sus límites y emocionar a todos los presentes, con un gesto inesperado y de lo más emotivo, que ha mandado a su hermana fallecida al finalizar la prueba. Norma, que ha explicado cómo se ha enfrentado a la dificultad de esta prueba, ha afirmado que en lo único que pensaba, cuando estaba bajo el agua, era en su hermana y, por eso, ha dedicado este reto.

Norma Duval se convierte en la ganadora del 5º programa #ElDesafío5 pic.twitter.com/KjILIiX45w — El Desafío (@eldesafioA3) April 8, 2022

Unas palabras que han emocionado a Pilar Rubio. “Eres todo un ejemplo y no puedo decir nada más”, ha manifestado muy emocionada la mujer de Sergio Ramos. Norma Duval ha conseguido con esta dificultosa prueba mejorar algunas posiciones en el ranking, sin embargo, Raquel Sánchez Silva sigue liderando la clasificación general.