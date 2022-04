Las Encinas reabre sus puertas para contarnos lo que va a pasar en el quinto curso de Élite. Ocho nuevos capítulos de la exitosa serie llegan a Netflix este 8 de abril y los suscriptores de la plataforma de streaming están impacientes por hincarle el diente a una temporada que promete ser más salvaje, sexual y misteriosa que las anteriores.

"Tras la fatídica fiesta de Phillipe de Nochevieja y la huida de Guzmán, el secreto de la muerte de Armando amenaza con truncar la historia de amor de Samuel y Ari. Rebeca está en pleno viaje de autodescubrimiento, mientras Omar se recupera de la separación con Ander; además, la aparición de Bilal dificultará su relación con Samuel".

Estos son algunos de los conflictos de una quinta temporada de Élite que contará con la incorporación de Isidora (Valentina Zenere) e Iván (André Lamoglia). Serán ellos parte de la revolución que Carlos Montero y Jaime Vaca, los creadores de la ficción, han diseñado para esta historia que parece no tener final para algunos de los actores.

El futuro de los actores en 'Élite'

Omar Ayuso, Itzan Escamilla, Claudia Salas y Georgina Amoros pertenecen a la primera y segunda generación de Élite. Sin embargo, al contrario que sus compañeros, parecen no estar dispuestos a emanciparse. De acuerdo con esto, Carlos Montero asegura que habrá un momento en el que llegarán a sentirse incómodos con el uniforme de Las Encinas. Pero ¿qué opinan ellos?

"Cuando tenga que ser será de una forma muy natural, cuando realmente se haya acabado. Yo no he tenido formación y he aprovechado mucho esta escuela que ha sido Élite. Y es una escuela en la que te pagan, que está de puta madre", dice Omar Ayuso en una entrevista para LOS40.

"Lo importante es que la historia del personaje tenga su ciclo y, evidentemente, tenga un final. Si se alarga demasiado puede peligrar que acabe desdibujándose la cosa", explica Carla Díaz, a lo que Manu Ríos añade: "Hay que saber hasta dónde tiene que llegar tu personaje y hasta dónde lo sientas tú como actor. Es importante no quemarse".

La quinta temporada de Élite ya está disponible en Netflix.