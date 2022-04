Avance semanal ‘Servir y proteger’: lo que va a pasar entre el 11 y el 14 de abril

Esta semana, aunque sea más corta, no puede faltar el adelanto de todo lo que va a suceder en esta serie de Televisión Española. En los nuevos capítulos de Servir y Proteger están presentes las confesiones, las amenazas y alguna que otra tensión, que puede no acabar bien. Si no quieres esperar a su emisión y quieres ser el primero en enterarte de todo lo que va a pasar en los capítulos de esta semana, del 11 al 13 de abril, desde LOS40 te brindamos ese pequeño avance. Con motivo de la celebración de Semana Santa, el jueves y el viernes no se emitirá ningún capítulo.

Capítulo del lunes 11 de abril

La policía halla la intrusión de un ojo de Argos y la situación acaba en comisaría. Néstor y Lidia comienzan a tener sospechas de que Roy es el posible autor del robo de la ONG, incluso aunque este aclare lo acontecido. Adriana por fin confiesa la enfermedad que padece. Rubén se alía con Martina y Víctor para conseguir que Vega no les descubra.

Capítulo del martes 12 de abril

Néstor y Lidia encuentran y detienen al ladrón del dinero en la ONG. Adriana última sus preparativos para ser operado. Vega confiesa a Quintero que Martina es realmente la hermana de Hugo Villalobos y este prepara su venganza.

Capítulo del miércoles 13 de abril

Quintero explica a Víctor y Martina que cuenta con grabaciones en su contra y que podrían ver la luz si muere. Adriana muy apenada le solicita a Roy que continúe gestionando las labores de la ONG.

Habrá que esperar a la semana siguiente para ver qué acaba pasando con las grabaciones de Quintero o con la propia ONG. Todo esto y mucho más en el próximo avance semanal de la serie más popular de la cadena pública.