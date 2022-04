Paz Padilla pone en un aprieto a Juanma Castaño y sube la temperatura del plató

Paz Padilla ha vuelto a un plató de televisión. La actriz asistió ayer al programa Cinco tenedores que se emite en Movistar+. Es la primera vez tras el sonado despido de la cómica que la podemos ver en la televisión. Mediaset sorprendió a la audiencia con el despido de Paz Padilla tras una fuerte discusión con Belén Esteban sobre las vacunas de la Covid-19 el pasado mes de enero.

Desde entonces Padilla se ha mantenido alejada de los focos pero no ha dejado de estar activa. La hemos visto de viaje en México, de gira con su obra de teatro y buscando otros proyectos. Ayer la pudimos ver en el programa de Movistar+ y el miércoles la veremos en el programa de María Casado que se emite en TVE1 Las tres puertas.

En el programa Cinco tenedores vimos como Miki Nadal y Juanma Castaño recibían en su cocina a la ex colaboradora de Telecinco y a Ángel Martín. Tras preparar la cena se sentaron todos en la mesa a comer y charlar.

Anoche pudimos ver a una Paz Padilla divertida y bromista que ha hecho pasar un momento de apuro al conductor del show Juanma Castaño. Entre fogones, Castaño la pregunta por un momento que recuerde con cariño de su paso por Crónicas marcianas. Ella explica que sucedió cuando fue Ricky Martin al programa. Según la dijeron en Crónicas, no se podía tocar a Ricky Martín y ella le gastó una broma al músico que escenificó ayer con Castaño.

Padilla no se corta ni un pelo y se sienta en la encimera de la cocina y acerca al periodista y trata de emular sexo con él. Juanma Castaño no sabe como actuar y sin soltar lo que tenía en la mano, un colador con verdura, y no para de decir "¡Cuidado Paz, cuidado!". Cuando el presentador y periodista deportivo logra alejarse le dice “tuestame los piñones que los otros ya me los tienes tostados”.

Sobre Sálvame



Castaño le ha preguntado a Padilla sobre su trabajo en Sálvame. Padilla ha dejado claro que "Aunque he trabajado siempre en un programa del mundo del corazón, no me ha interesado nunca la vida de la gente. Yo era un soldado. Hacía lo que me tocaba". Según la actriz, ella se ponía un disfraz de presentadora para hacer su trabajo. De esta manera quiere desvincular su figura de la de este tipo de programas tras su mala experiencia en uno de ellos.

Sobre el mal rollo del programa que se emite en Telecinco, Padilla explica que a sus 52 años quiere ser feliz y alejarse de malos rollos.

Cinco tenedores es un formato que une cocina con entrevistas. Son un total 6 programas por los que pasarán uno 18 invitados. Entre ellos rostros tan conocidos como Cayetana Guillén Cuervo, Manolo Lama, Ángel Llàcer, Patricia Conde, Chanel Terrero y Florentino Fernández.