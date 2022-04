BTS consigue el récord Guinness por ser el grupo con mayor cantidad de Nickelodeon Kids Choice Awards

BTS consiguió ganar por tercera vez consecutiva el premio a Grupo de Música Favorito en los Nickelodeon Kids Choice Awards que se celebraron el pasado sábado en Santa Monica. Con este, son ya seis galardones que consigue la boyband en la historia de estos premios, logrando romper su propio récord Guinness por ganar la mayor cantidad de Nickelodeon Kids Choice Awards como grupo. Superan a Fifth Harmony, que contaba con cinco premios y con quien empataron el año pasado.

El grupo no pudo acudir a la gala presencial que se realizó, pero mandó un vídeo donde agradeció a sus fans por el premio. “Nunca, nunca dejaremos de hacer nuestro mejor esfuerzo y les mostraremos grandes actuaciones”, dijo Suga en el discurso.

Resto de ganadores de los Kids Choice Awards 2022

El pasado sábado se celebraron los famosos Kids Choice Awards que organiza Nickelodeon. Los presentadores y conductores de la gala fueron Miranda Cosgrove y Rob Gronkowski. Los premios votados por el público otorgan la estatuilla en forma de zeppelin a los mejores cantantes, actores, actrices, series, películas y deportistas.

Dentro de la categoría de televisión, High School Musical: The Musical: The Series arrasó ganando el premio a Programa de TV favorito para niños y los de Estrella femenina y masculina favorita de TV para niños, los cuales se llevaron Olivia Rodrigo y Joshue Bassett, protagonistas de la serie de Disney +. En cine, Spider-Man: No Way Home, logró el zeppelin a Película Favorita, y Zendaya y Tom Holland a Actriz y Actor de película favorito.

Ariana Grande y Ed Sheeran lograron el premio a Cantante femenina favorita y Cantante masculino favorito, respectivamente. Adele ganó Artista internacional favorito y Stay, de The Kid LaROI y Justin Bieber fue la Colaboración favorita. Olivia Rodrigo hizo doblete ganando el galardón a Artista nuevo favorito. Finalmente, Billie Eilish también logró dos premios con Álbum favorito y Canción favorita por Happier Than Ever.

La famosa gala del slime contó con actuaciones musicales como la de Jack Harlow que interpretó Industry Baby y First Class o Kid Cudi que cantó Stars In The Sky, un tema que pertenece a la nueva película Sonic the Hedgehod 2.