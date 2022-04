Dani Martín, Miguel Ríos y otros artistas participarán en el concierto benéfico ‘Acción-reacción’

Acción-reacción será un concierto benéfico que se realizará a favor de las víctimas de la guerra de Ucrania. El próximo 10 de mayo en el Wizink Center tendrá lugar el evento que cuenta con artistas como Dani Martín, Miguel Ríos, Coque Malla, Rulo y la Contrabanda, Los Secretos, Elvira Sastre, Mr.Kilombo y DePedro, entre otros muchos artistas. Además, estarán acompañados por La Banda de Leit Motiv.

Los beneficios que se recauden con la venta de entradas irán destinados íntegramente a Acción Contra el Hambre y World Central Kitchen, organización del chef José Andrés. Ambas llevan desde el comienzo de la guerra ofreciendo ayuda a los refugiados y afectados ucranianos que tienen que huir de su país por la guerra que ha producido la invasión rusa.

Ayudas benéficas para los afectados ucranianos

Desde que comenzó la guerra contra Ucrania, todo el mundo se ha volcado con sus ciudadanos, los cuales han tenido que huir de su país. En todo el planeta se han realizado actos para la recaudación de fondos que van destinados a ONG’s que ayudan directamente a las personas ucranianas. Dos de los últimos actos más sonados se han producido en España y a nivel mundial de forma online.

En España, el 6 de abril se realizó Unidos por la paz, Ucrania en el corazón, una iniciativa de RTVE donde participaron cantantes nacionales para mostrar su apoyo a las víctimas de la guerra y para poder recaudar fondos a su favor. Una gala donde se combinó reportajes, entrevistas y actuaciones de artistas como Pablo Alborán, Chanel, Vanesa Martín, Dani Fernández o Malú, quién dijo que la música siempre debía estar presente en las causas solidarias porque es lo que une a los seres humanos. El evento fue retransmitido por La 1 de TVE y fue seguido por 723.000 espectadores.

A nivel mundial, el pasado 8 de abril se realizó la esperada Stand up for Ukraine. Una manifestación virtual en la que participaron decenas de artistas de todo el mundo colgando un vídeo en sus redes sociales cantando alguno de sus temas y animando a las personas a apoyar esta causa para donar dinero a las víctimas ucranianas. Entre los participantes estuvieron The Weeknd o Billie Eilish, y también hubo representación nacional con Aitana, quien cantó Si no vas a volver a piano, enamorando a todo el que escuchó y vio el vídeo.

Según la Comisión Europea, se logró recaudar 9,1 millones de euros, además de los 1.000 millones de euros que aportó la propia Comisión Europea y el préstamo de la misma cantidad del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.