Pablo Alborán, Chanel y más artistas participan en ‘Ucrania en el corazón’ para la recaudación de fondos

La música española se unió para recaudar fondos destinados a las víctimas ucranianas de la invasión rusa. RTVE emitió Unidos por la paz. Ucrania en el corazón, una gala presentada por la periodista Elena S. Sánchez y el actor Antonio Garrido con 24 actuaciones de algunos de los artistas más importantes de nuestro país como Pablo Alborán, Vanesa Martín, Manuel Carrasco, Malú, Rozalén, Dani Fernández, Chanel, entre otros.

Una gala que combinó actuaciones musicales con entrevistas y reportajes referidos a la Guerra de Ucrania. Jamala, ganadora ucraniana de Eurovision 2016, también participó en el evento, siguiendo su estela de estar presente en actos benéficos de diferentes lugares del mundo para recoger fondos para las personas más afectadas de su país.

Cada artista cantó un tema de su repertorio, algunos tan emotivos como Pablo Alborán, con Castillos de Arena, Malú, con Vete, o Vanesa Martín, con La Fiesta del Tutú. Dani Fernández le puso un poco de ritmo bailable a la gala con Dile a los demás, y Chanel cantó la canción que llevará al Festival de la Canción de Eurovisión 2022, SloMo, mostrando que combinar voz, baile y una buena actuación es posible.

Malú consideró que la música siempre tenía que estar presente en las causas solidarias porque es lo que une a los seres humanos. Jamala habló sobre las necesidades más urgentes que tiene su pueblo ucraniano en la guerra y de cómo es imposible acostumbrarse a ella. La artista cantó 1944, el tema con el que ganó Eurovisión 2016 y con el que emocionó al público.

A pesar de la cantidad de artistas españoles que cantaron, Unidos por la paz. Ucrania en el corazón se vio eclipsada por contenidos de otras cadenas de televisión, llegando a 723.000 espectadores.

Más actos benéficos por Ucrania

Desde que comenzó la guerra de Ucrania, numerosos artistas y celebridades se han sumado a la realizaron de actos benéficos para recaudar dinero y donarlo a las organizaciones que ayudan a los refugiados ucranianos que han tenido que huir de su país.

En Inglaterra, la pasada semana se celebró Concert for Ukraine, un evento al que acudieron cantantes como Ed Sheeran y Camila Cabello, así como la propia Jamala. Un acto que fue muy seguido y consiguió recaudar 12 millones de libras para el pueblo ucraniano.

En redes sociales también es muy frecuente el apoyo a Ucrania. Por ello, varios artistas internacionales como Billie Eilish o The Weeknd se reunirán virtualmente el 8 de abril en Stand up for Ukraine, una manifestación para recaudar fondos para Ucrania y para otros países en guerra como Yemen, Sudán del Sur o Afganistán.