La banda sonora del juego de los ‘Guardianes de la galaxia’, ya disponible

Desde hoy mismo, los aficionados a la música tecno alienígena podrán disfrutar de la electrizante música electrónica que se escucha en Sapiencial en el videojuego de Guardianes de la Galaxia. Marvel’s Guardians of the Galaxy: Welcome to Knowhere EP Original Video Game Soundtrack incluye cuatro pistas de música electrónica que combinan ritmos, voces de otro planeta, unos bajos capaces de destrozar la tierra y la capacidad para arrasar en cualquier pista de baile de cualquier galaxia.

Además, en respuesta a las numerosas peticiones de los aficionados, este EP también contiene la música de cuando los personajes hacen piña (el icónico tema con rock potente) y la música del duelo del karaoke contra el traficante Lipless, la cual se inspira en el spaguetti western.

Sapiencial es uno de los lugares favoritos de los jugadores, un puerto espacial de minería que se encuentra dentro de la cabeza de un Celestial muerto y que está lleno de lugares en los que beber, apostar y reflexionar. Nuestro equipo de inadaptados visita Sapiencial durante su aventura, por lo que los jugadores podrán disfrutar de una experiencia inolvidable explorando este famoso entorno. La música fue un elemento clave para hacer que Sapiencial pareciese un lugar vivo, de tal modo que cada destino tiene su propio sonido emblemático.

En conjunto, Marvel’s Guardians of the Galaxy: Welcome to Knowhere EP Original Video Game Soundtrack reúne todas estas melodías para ofrecer seis extrañas y maravillosas pistas de otro planeta, que se inspiran tanto en el tecno alienígena como en la música industrial oscura o en los sonidos sintetizados del New Age.

Todas las pistas han sido compuestas, interpretadas y producidas por Richard Jacques, un compositor nominado a los premios BAFTA e IVOR NOVELLO. Richard ha declarado: "Me entusiasma la idea de que los aficionados puedan por fin oír estas pistas y disfrutar de toda la música que habíamos creado para Marvel’s Guardians of the Galaxy. Yo crecí oyendo de todo, desde música dance hasta rock, clásica o sintetizada, por citar tan solo un par de estilos. Este juego es una celebración de la diversidad musical y tuve la suerte de que me ofrecieron libertad total para componer, junto con Eidos-Montréal, una banda sonora ecléctica que se basa en las influencias e inspiraciones del día a día, pero arraigada en la música moderna".

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Welcome to Knowhere EP Original Video Game Soundtrack completa la música de Marvel’s Guardians of the Galaxy y se une a la banda sonora orquestada que se lanzó originalmente, al álbum de la banda de Star-Lord y a las canciones licenciadas de los 80.

Marvel’s Guardians of the Galaxy está ya disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y a través de streaming gracias a GeForce NOW. También está disponible, en regiones concretas, Marvel's Guardians of the Galaxy: Cloud Version para Nintendo Switch.