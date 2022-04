Valentina Zenere y André Lamoglia cuentan cómo fue su primer día en ‘Élite’

El quinto curso de Élite ya ha empezado y lo ha hecho con la incorporación de dos alumnos que llegan a Las Encinas dispuestos a ponerlo todo patas arriba. Valentina Zenere y André Lamoglia son los fichajes estrella de la temporada. Ella interpreta a Isadora, la Emperatriz de Ibiza, y él a Iván, el hijo del futbolista más famoso del mundo. Son una bomba y lo bueno es que están en sintonía con el resto de sus compañeros.

De la acogida que le dieron los más veteranos hablamos con la actriz argentina y el actor brasileño. El elenco está acostumbrado a que cada temporada salgan unos protagonistas y entren otros. Se trata de una dinámica que se estableció desde la primera temporada y, en esta ocasión, en la quinta temporada, les ha tocado a Valentina y André ser los novatos.

Valentina Zenere es Isadora en 'Élite' / Netflix

Eso sí, como siempre, ambos han sido recibidos por todo lo alto y han conectado desde el principio con los protagonistas de Élite. "Me acuerdo del primer día. André se agarró el Covid y no vino. Estaba tranquila porque iba con André, que ya le conocía, y enfermó", explica Valentina Zenere. "La verdad es que fui nerviosa a la primera reunión, pero fue increíble. No sé si es que tenía las expectativas muy bajas o qué onda, pero me sorprendieron todos para bien".

André Lamoglia es Iván en la quinta temporada de 'Élite' / Netflix

André Lamoglia se incorporó al rodaje de la temporada más tarde por culpa del coronavirus. Sin embargo, el intérprete también conectó enseguida con sus compañeros de reparto. "Llegué unas semanas después, pero también me sorprendió mucho la gente. Fue tranquilo y relajado. Los actores nos ayudaron muchísimo. Somos un equipo y la gente nos quería ver bien".

