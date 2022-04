María, la hija de Verónica Forqué, es víctima de acoso en redes sociales

María Iborra, la única hija de la actriz Verónica Forqué, está recibiendo comentarios de odio a través de las redes sociales. Una circunstancia que solo lo ha confesado a amigos y conocidos, tal como ha recogido el diario 20 Minutos. No hay más que echar un vistazo a su perfil de Instagram, donde cuenta con 194.000 seguidores, para darse cuenta de los duros comentarios que recibe María en algunas de sus publicaciones.

La trágica muerte de su madre, Verónica Forqué, el pasado 13 de diciembre de 2021 a los 66 años y víctima de suicidio, supuso un duro golpe para su familia y amigos, pero sobre todo para María, que tenía una espléndida relación con su madre. Ella siempre la apoyaba en todos sus proyectos y era un pilar fundamental. Sin duda, la pérdida de la actriz también dejó un dolor y un vacío inmensos en el mundo de la cultura y en la historia de nuestro país.

María Forqué, junto a su madre, Verónica Forqué, fotografiadas en Madrid en 2018. / Getty Images

También conocida como María Forqué o por su alter ego en redes 'imvirgenmaria', es una artista visual que se sirve de su cuerpo para crear arte. Con una estética postmoderna y un vanguardismo muy marcado que no siempre es entendido por todos. Sus piezas van más allá de la ropa. Los complementos lo son todo para expresar lo que lleva dentro. Lentillas, joyas, maquillaje, cuerpos y objetos de todo tipo se integran con ella para dar sentido a su discurso artístico.

Casi cuatro meses sin Verónica Forqué

Este miércoles 13 de abril se cumplen cuatro meses sin Verónica Forqué y, desde entonces, han sido pocas las declaraciones que su hija María ha hecho en público. Según apunta el diario 20 Minutos, durante este tiempo María se ha encargado del perro de su madre y de gestionar el patrimonio familiar, aunque tiene ganas de rendirle un gran homenaje público.

La muerte de Verónica Forqué reabrió un debate en la sociedad, pues la actriz nunca ocultó sus problemas de salud y dijo sentirse deprimida durante su paso por las cocinas de Masterchef, aunque nadie imaginaba que su autoestima estuviera tan deteriorada.

Días después de su pérdida, muchos artistas y compañeros de Verónica reflexionaron sobre su final, sobre lo duro que habría sido gestionar sus problemas de salud y tener que leer cientos de comentarios de odio y malintencionados. Una de ellas fue la actriz Silvia Abascal, que compartía esta reflexión: "He leído comentarios salvajes, despiadados, en las redes y su propio muro. He contenido las ganas de responderlos no por la saludable recomendación de no entrar en ello, sino porque mi respuesta pudiera sumar en ella más dolor. Mientras los leía pensaba en cómo estaría gestionando esa virtual lapidación", llegó a comentar.

Por eso, es lamentable que el hate en redes se vuelva a repetir y más aún contra alguien que está sufriendo la pérdida reciente de un ser querido.