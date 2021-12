La reflexión de Silvia Abascal sobre la muerte de Veronica Forqué, el odio en redes y Masterchef Celebrity

El debate tras el suicidio de Veronica Forqué sigue abierto y cada vez son más los artistas que denuncian la situación que provocó una muerte y que se podía haber evitado. El odio en redes, todo lo que rodeó Masterchef Celebrity y mucho más han centrado una reflexión de Silvia Abascal en su perfil oficial en Instagram que se ha vuelto viral.

La actriz, compañera de reparto y amiga de la intérprete durante muchos años, ha querido dejar claro que sigue sin entender por qué decidió entrar a concursar: "A raíz de la reflexión pública de un profesor de yoga, no contengo más la necesidad de compartir la mía. Nadie ha matado a Vero. Ha sido ella. Su decisión. Necesidad de paz y descanso que vuela respetablemente por encima de nuestro dolor. Ya no hay nada que hacer, la vida continúa y todas esas cosas... lo sé. Pero me gustaría continuarla con reflexión y aprendizaje; con evolución. Yo sí he visto su participación en el programa. No un rato ni una semana. Muchas. Y con respecto a Vero lo he hecho tapada entre cojines de tristeza y pudor; de incomprensión. Resignada en el ya está grabado pero sin dejar de plantearme su exposición".

La madrileña ha querido dejar claro que el ambiente del programa no parecía el mejor para alguien en su estado mental: "No hace falta conocerla desde hace casi 30 años, ni ser un profesional médico para al verla, darse cuenta de que no estaba bien. No entendía por qué se la permitía participar ni continuar en lamentables y evidentes condiciones. Ella quería, vale. Pero ante el poder de decisión que se tiene sumergido en el desequilibrio, ¿qué poder de decisión tenemos los demás? Sin entrar ni en problemas de salud mental. No entendía por qué en ediciones anteriores, salidas o comportamientos infinitamente menos cuestionables fueron ‘penalizados’ al momento y no en esta ocasión. Tuvo que ser Vero la que dejara su participación por propia voluntad. ¿Le correspondía a ella esta decisión o a nosotros? No dejo de preguntármelo. No me convence todo lo que se ha reído y lo feliz que ha sido durante su participación. Nadie se agota de ser feliz".

Silvia Abascal ha reconocido además que en algunos momentos se extrañó el papel de Veronica Forqué: "A lo largo de su camino, entre sus muchos viajes a la India y maestros, profundizó en el yoga y la meditación. Luminosidad y Espiritualidad fueron sus dos sellos. ¿Cuál era el sentido de hacer parodia de esto? Tampoco lo entendía. Menos dándose de bruces con el que era su estado actual".

Y su reflexión la conduce inevitablemente al odio en las redes sociales: "He leído comentarios salvajes, despiadados, en las redes y su propio muro. He contenido las ganas de responderlos no por la saludable recomendación de no entrar en ello, sino porque mi respuesta pudiera sumar en ella más dolor. Mientras los leía pensaba en cómo estaría gestionando esa virtual lapidación No me atreví a volver a escribirla, desde hacía un tiempo no contestaba mis mensajes. Me duele en lo más profundo la idea de que se haya ido pensando, sintiendo... que habiendo sido una de las actrices más queridas, había pasado radicalmente a estar en el lado contrario. El foco no está en las caras visibles de un programa; compañeros y presentadores. Sino en las invisibles, las cabezas pensantes que lo crean y las que lo consumen".

Una crítica de la que ella misma no se excluye: "Insisto: yo sí lo vi. Yo sí compartí con muchos amigos y compañeros esta absoluta incomprensión sin despertar del letargo. Sin plantearnos ni por un segundo la posibilidad de que se pudiera frenar. De por lo menos intentarlo. Hoy me pesa y me duele por todas partes. La responsabilidad de este horror de desenlace no pasa ni por asomo por un concurso y los comentarios generados. Está claro. Pero igual de claro es que como profesionales del medio o espectadores... como seres humanos, seamos conscientes, responsables, de que la falta de límites en la exposición y el insulto no ha ayudado ni ayudará nunca en el delicado proceso de trastorno y su recuperación. Individual y colectivamente; reflexión, autocrítica y aprendizaje. No podemos volver a quedarnos horrorizados de brazos cruzados y en la sombra. No puedo...".

Dolor, rabia, incomprensión y duelo por la pérdida de una compañera de profesión y una amiga a la que ha rendido homenaje a través de su perfil oficial recordando algunos de los momentos que compartieron frente a las cámaras ya fuera en cine o en televisión.

Silvia Abascal y Verónica Forqué comparten alfombra en el Festival de Málaga 2011 / Europa Press/Europa Press via Getty Images

Otros actores y actrices también han expresado estar de acuerdo con sus palabras:

