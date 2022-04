‘Stranger Things’ lanza el tráiler de su cuarta temporada con el presagio de una guerra

Cada vez queda menos para que veamos el regreso de una de las series favoritas de los espectadores y espectadoras de Netflix: Stranger Things. La ficción vuelve con una cuarta temporada el próximo 27 de mayo. ¡Y ya podemos ver el nuevo y esperadísimo tráiler!

En las imágenes de este nuevo adelante podemos ver que esta nueva entregan de episodios va a dar mucho de qué hablar. Y es que parece que los germanos Duffer, los creadores de la serie, no han esquematizado gastos.

Tal y como podemos ver, se está acercando una guerra a Hawkins donde Eleven tiene un importante papel. Y es que en un momento del adelanto podemos ver cómo le dicen a la joven que sin sus poderes no pueden vencer al mal. Una conversación que todo héroe de película ha vivido en algún momento.

En esta nueva temporada nos sitúa seis meses después de todo lo ocurrido en la tercera. Con el grupo separado y fuera de Hawkins. Todo para que estén sanos y salvos. En esta nueva tanda de capítulos, los protagonistas tendrán que enfrentarse al instituto y a un nuevo peligro del Otro lado.

Por supuesto, volveremos a tener momentos ochenteros y referencias a aquellas películas de pandillas adolescentes de Hollywood.

La espera casi ha terminado. uʍoᗡ ǝpᴉsdՈ ʅǝ uǝ soɯǝʌ soN. #StrangerThings 4, Vol. 1. 27 de mayo. pic.twitter.com/E9WhoEP9Cy — Netflix España (@NetflixES) April 12, 2022

Nuevas incorporaciones

Stranger Things vuelve por la puerta grande, con nuevas incorporaciones como mybeth McNulty (Anne with an E), Myles Truitt (Queen Sugar, Black Mafia Family), Regina Ting Chen (La reina del Sur, Falcon y el Soldado de Invierno), Grace Van Dien (Las chicas de Manson, El bosque), Jamie Campbell Bower (Cazadores de sombras: Ciudad de hueso, Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet), Eduardo Franco (Súper empollonas, The Binge), Joseph Quinn (Catherine the Great, Howards End), Sherman Augustus (Into the Badlands, Westworld), Mason Dye (Bosch, Los Goldberg) Nikola Djuricko (Genius, En tierra de sangre y miel), Robert Englund (Franquicia Pesadilla en Elm Street, ‘V’) y Tom Wlaschiha (Juego de tronos, Jack Ryan)

Stranger Things en datos

Desde su estreno en 2016, el fenómeno mundial de Stranger Things ha acumulado más de 65 premios y 175 nominaciones, incluyendo las de los Premios Emmy, los Globos de Oro, los Grammy, los SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, un premio Peabody, el galardón a Programa del Año de AFI, los premios People’s Choice Awards o los Teen Choice Awards, entre muchos otros. La tres veces nominada al Emmy como mejor serie dramática es uno de los títulos más vistos de Netflix, sólo la tercera temporada acumuló 40,7 millones de cuentas familiares en sus primeros cuatro días en el servicio, más que cualquier otra película o serie de Netflix en ese período, y 64 millones de hogares en sus primeras cuatro semanas en Netflix.