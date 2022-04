Luca Onestini rompe su silencio sobre la ruptura con Cristina Porta: “Me siento humillado”

Hace casi un mes que Cristina Porta y Luca Onestini hacían pública su ruptura. La relación que empezó en Secret Story, a la que le costó pasar de la amistad al amor, pero después no se cortó a la hora de demostrarlo por cada rincón, puso punto y final. Y no de buenas formas.

El italiano publicó en sus redes que ella no se había portado bien. Y ella se rompía en el plató confirmando que ya no estaban juntos. Por lo que todo hacía pensar que las habladurías de los que decían que cuando acabara el reality, su amor también se esfumaría, se habían cumplido.

Pero mientras ella ha optado por el silencio, él sí ha dado una exclusiva a Lecturas para contar lo sucedido y cómo se siente. Según lo que explica la publicación, Luca "no puede evitar las lágrimas en varios momentos" de la entrevista, al recordar "las mentiras" de Porta.

El italiano explica que está "destrozado" y que ha "perdido 7 kilos tras la ruptura". Porque asegura que "amaba con locura" y romper ha sido "horrible". Aunque su relación ha durado solo tres meses, explica que han sido suficientes para ver que no podía seguir adelante: "Nuestro mejor momento era cuando pasaba más tiempo conmigo, sin el móvil. Pero eso se rompía cuando ella se ponía a mirar Twitter".

Además, “controlaba a las chicas a las que seguía en Instagram y me dijo que dejara de seguir a Alexia Rivas".

Pero lo más doloroso para él fue que le tratara como si fuera un "trabajo": "Me da pena que haya tenido que fingir amor, cuando soy una persona que le importa una mierda, ¿cómo he podido pensar que ella me amaba cuando solo quería utilizarme?", lamenta en lo que parece un final definitivo.